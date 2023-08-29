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Женщину уносило от берега

В Новосибирске женщина попала в шторм на Обском море во время катания на сапе

29 августа 2023, 04:49
Фото: ГУ МЧС по НСО
Женщину уносило от берега

В Новосибирске женщину унесло от берега во время катания на сап-борде в шторм

В Новосибирске спасатели вытащили на берег женщину, которая попала в шторм на сап-борде в Обском море.

Когда сибирячка пыталась вернуться на берег, начался сильный шторм и у нее не получалось самостоятельно добраться до суши. Спасатели из Советского района — Андрей Цыганский и Дмитрий Халяпин пришли ей на помощь.

Женщина рассказала, что она уже пять лет увлекается сап-серфингом и чувствовала себя хорошо подготовленной. Однако, во время шторма она не могла двигаться и начала уноситься на глубину. Спасатели заметили ее и забрали на свой катер, доставив на берег.

В пресс-службе ГУ МЧС региона отметили, что спасатели уже неоднократно помогали сап-серфингистам. Поскольку погода на Обском море меняется часто, перед выходом на сап-серф нужно обязательно смотреть прогноз.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Обское море#Погода#Спасатели#Эмилия Губарева#Шторм#Сап-серфинг
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