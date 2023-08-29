В Новосибирске женщина попала в шторм на Обском море во время катания на сапе

Женщина рассказала, что она уже пять лет увлекается сап-серфингом и чувствовала себя хорошо подготовленной. Однако, во время шторма она не могла двигаться и начала уноситься на глубину. Спасатели заметили ее и забрали на свой катер, доставив на берег.