В Новосибирске женщина попала в шторм на Обском море во время катания на сапе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Когда сибирячка пыталась вернуться на берег, начался сильный шторм и у нее не получалось самостоятельно добраться до суши. Спасатели из Советского района — Андрей Цыганский и Дмитрий Халяпин пришли ей на помощь.
Женщина рассказала, что она уже пять лет увлекается сап-серфингом и чувствовала себя хорошо подготовленной. Однако, во время шторма она не могла двигаться и начала уноситься на глубину. Спасатели заметили ее и забрали на свой катер, доставив на берег.
В пресс-службе ГУ МЧС региона отметили, что спасатели уже неоднократно помогали сап-серфингистам. Поскольку погода на Обском море меняется часто, перед выходом на сап-серф нужно обязательно смотреть прогноз.