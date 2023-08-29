Владимир Путин позитивно оценил старт врио главы Омской области

«Сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается. Что касается оборонки. У нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем, 50 миллиардов рублей выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год», — сообщил Хоценко.