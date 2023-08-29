Владимир Путин позитивно оценил старт врио главы Омской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Рабочая встреча Путина и Хоценко состоялась 28 августа. Руководитель региона доложил президенту о ключевых достижениях региона за время своей работы в сибирском субъекте, пишет gorod55.ru.
«Удалось детально познакомиться с регионом, его потенциалом, планами в целом и потребностями населения. Почти два миллиона жителей, город-миллионник, город — промышленный гигант, город трудовой доблести. Все у нас представлено: и промышленность, и сельское хозяйство, и развиваем другие новые направления», — отметил Хоценко.
Активно развивается и промышленность, особенно оборонный сектор, добавил омский глава.
«Сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается. Что касается оборонки. У нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем, 50 миллиардов рублей выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год», — сообщил Хоценко.
Продолжается развитие сельского хозяйства, несмотря на природные катаклизмы, характерные для Омской области. Например, в текущем году планируется собрать 3 миллиона тонн зерна. Пригодился и ставропольский опыт: регионом заинтересовалась самая большая компания России по производству овощей закрытого грунта.
«Это 60 гектар, 30 миллиардов рублей инвестиций, 1000 человек планируют работать», — рассказал врио губернатора.
Планируется полное обеспечение потребностей региона в логистике, для этого за три года будет создано 200 тысяч квадратных метров логистических площадей.
«Будем создавать логистические парки для того, чтобы использовать нашу географию и создавать у нас распредцентр, чтобы идти ниже на Казахстан, на Дальний Восток и на Китай», — указал Хоценко.
За 10 лет запланировано введение в строй 2 миллионов квадратных метров жилья, из которых 5% передадут детям-сиротам и жильцам аварийной площади.
В 2023 году в области будет отремонтировано 280 километров дорог и построено 25 километров новых.
Не прекращается поддержка участников СВО и их семей.
«Каждым конкретным случаем занимаемся. Фонд „Защитники Отечества“. Мы уже две тысячи запросов отработали, стараемся никого из семей с бедой не оставить, то есть любую жизненную ситуацию через себя полностью протянуть и оказать максимальную поддержку», — доложил глава региона.
Прозвучали и другие цифры: по капитальному ремонту, строительству школ и гражданским инициативам. В итоге президент высоко оценил работу Виталия Хоценко.
«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми», — отметил Владимир Путин.
Напомним, 37-летний врио губернатора Омской области Виталий Хоценко уже успел зарекомендовать себя как перспективный руководитель: управлял министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья, работал директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, занимал пост премьер-министра ДНР.
Кроме того, Хоценко является выпускником конкурса «Лидеры России». Аналогичный региональный проект он предложил провести и в Омской области. Это позволит найти талантливых управленцев и закрыть кадровый дефицит в различных секторах.
«Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей», — отметил Виталий Хоценко.
Кроме того, большое внимание новое руководство уделяет благоустройству региона, инициативам местных жителей. Чтобы у омичей появилось больше возможностей влиять на развитие области, организовали форум гражданских активистов «Решают люди».
Что касается омской промышленности, то при Хоценко система начала перестраиваться под кластерное развитие. А сам регион новое руководство планирует превратить в федеральный логистический центр. Уже началось строительство логистического парка «Солнечный».
Социальная сфера также в сфере внимания областной власти, а улучшение демографической ситуации — это один из приоритетов. Сегодня в регионе для родителей предусмотрено до 15 различных пособий. Заботятся в регионе и о семьях участников СВО.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — рассказал врио губернатор.