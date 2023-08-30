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на форуме «Технопром-2023» в Новосибирске подписано 45 конкретных соглашений.

45 соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирска

30 августа 2023, 13:25
Фото: nso.ru
на форуме «Технопром-2023» в Новосибирске подписано 45 конкретных соглашений.
Более 15 тысяч участников, 45 соглашений по конкретным направлениям, 1100 экспертов — подведены итоги X международного форума технологического развития «Технопром-2023», завершившегося на прошлой неделе в Новосибирской области. Замгубернатора Ирина Мануйлова рассказала о подписанных соглашениях.

Замгубернатора отметила, что заключенные на «Технопроме-2023» конкретные соглашения имеют большую практическую ценность для развития Новосибирской области. Так, важными стали соглашения, направленные на создание селекционного центра семеноводства, строительство новых спортивных объектов, реализацию совместных проектов компаний в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и многие другие.

Более 15 000 очных участников и в разы больше пользователей онлайн из 40 стран мира и 83 региона России приняли участие в работе 223 мероприятий: пленарных заседаний, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, экспертных панелей. Программа форума была разделена на 10 треков: «Цифровые технологии, искусственный интеллект», «Ядерно-инновационные технологии», «Новые материалы», «Энергетика (передача, накопление)», «Высокотехнологичное здравоохранение», «Аэрокосмические технологии», «Агробиотехнологии и генетика», «Экология и климат», «Приборостроение, станкостроение», «Малотоннажная химия, нефтехимия и катализаторы».

Участие в форуме приняли более 1 100 экспертов, выступивших в качестве спикеров и модераторов дискуссий (968 оффлайн спикеров, 231 онлайн спикер). Впервые в павильоне пленарных заседаний, кроме сцены, расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Представили свои регионы Губернаторы Иркутской, Томской и Тюменской областей. Форум посетили делегаты из Белоруссии, Ирана, Бразилии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Киргизии, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, Чада и других стран. Всего — около 200 очных иностранных гостей. В том числе, из Республики Беларусь — 53 человек, 35 — из Китая, 28 — из Сенегала, по 10 участников — Казахстан и Германия.

На выставке, проходившей в рамках форума было расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них — стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага. Всего на выставке были представлены более 230 компаний и проектов.

Организаторами форума выступили Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Минпромторг промышленности и торговли РФ, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Курчатовский институт.

Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»
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В форуме «Технопром 2023» приняли участие представители 39 стран.

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