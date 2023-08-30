45 соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирска

Участие в форуме приняли более 1 100 экспертов, выступивших в качестве спикеров и модераторов дискуссий (968 оффлайн спикеров, 231 онлайн спикер). Впервые в павильоне пленарных заседаний, кроме сцены, расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Представили свои регионы Губернаторы Иркутской, Томской и Тюменской областей. Форум посетили делегаты из Белоруссии, Ирана, Бразилии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Киргизии, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, Чада и других стран. Всего — около 200 очных иностранных гостей. В том числе, из Республики Беларусь — 53 человек, 35 — из Китая, 28 — из Сенегала, по 10 участников — Казахстан и Германия.