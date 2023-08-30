45 соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирска

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Замгубернатора отметила, что заключенные на «Технопроме-2023» конкретные соглашения имеют большую практическую ценность для развития Новосибирской области. Так, важными стали соглашения, направленные на создание селекционного центра семеноводства, строительство новых спортивных объектов, реализацию совместных проектов компаний в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и многие другие.
Более 15 000 очных участников и в разы больше пользователей онлайн из 40 стран мира и 83 региона России приняли участие в работе 223 мероприятий: пленарных заседаний, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, экспертных панелей. Программа форума была разделена на 10 треков: «Цифровые технологии, искусственный интеллект», «Ядерно-инновационные технологии», «Новые материалы», «Энергетика (передача, накопление)», «Высокотехнологичное здравоохранение», «Аэрокосмические технологии», «Агробиотехнологии и генетика», «Экология и климат», «Приборостроение, станкостроение», «Малотоннажная химия, нефтехимия и катализаторы».
Участие в форуме приняли более 1 100 экспертов, выступивших в качестве спикеров и модераторов дискуссий (968 оффлайн спикеров, 231 онлайн спикер). Впервые в павильоне пленарных заседаний, кроме сцены, расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Представили свои регионы Губернаторы Иркутской, Томской и Тюменской областей. Форум посетили делегаты из Белоруссии, Ирана, Бразилии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Киргизии, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, Чада и других стран. Всего — около 200 очных иностранных гостей. В том числе, из Республики Беларусь — 53 человек, 35 — из Китая, 28 — из Сенегала, по 10 участников — Казахстан и Германия.
На выставке, проходившей в рамках форума было расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них — стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага. Всего на выставке были представлены более 230 компаний и проектов.
Организаторами форума выступили Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Минпромторг промышленности и торговли РФ, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Курчатовский институт.
В форуме «Технопром 2023» приняли участие представители 39 стран.