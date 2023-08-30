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Куда он держал путь, не сообщается

БТР-80 заметили новосибирцы на улице Богдана Хмельницкого

30 августа 2023, 04:51
Фото: читательница Елена Колесникова
Куда он держал путь, не сообщается
В Калининском районе новосибирцы утром 30 августа заметили БТР, о чем Атас.инфо сообщили читатели.

Жители Новосибирска увидели на дорогах города БТР. Произошло это на улице Богдана Хмельницкого, а именно на пересечении с улицей Дунаевского. Об этом сообщила читательница Атас.инфо Елена Колесникова.

Однако, куда направлялся военный автомобиль, неизвестно. Управлял тяжелой техникой мужчина в форме. Как удалось узнать нашей редакции, это был БТР-80 — советский колесный бронетранспортёр.

БТР проехал по НовосибирскуБТР проехал по Новосибирску
БТР проехал по Новосибирску
Фото: читательница Елена Колесникова
  • «Бронетранспортёр — бронированная транспортно-боевая машина для транспортировки личного состава и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя».

Напомним, в апреле текущего года по Новосибирску проехала целая колонна БТР. Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево. Там прошли плановые тренировки в составе механизированной колонны.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#БТР
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