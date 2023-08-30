БТР-80 заметили новосибирцы на улице Богдана Хмельницкого

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Жители Новосибирска увидели на дорогах города БТР. Произошло это на улице Богдана Хмельницкого, а именно на пересечении с улицей Дунаевского. Об этом сообщила читательница Атас.инфо Елена Колесникова.
Однако, куда направлялся военный автомобиль, неизвестно. Управлял тяжелой техникой мужчина в форме. Как удалось узнать нашей редакции, это был БТР-80 — советский колесный бронетранспортёр.
Напомним, в апреле текущего года по Новосибирску проехала целая колонна БТР. Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево. Там прошли плановые тренировки в составе механизированной колонны.