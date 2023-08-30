Девушка без страха и тормозов: в Новосибирске блондинка играла с жизнью на высоте

Пока остается неизвестным, какие мотивы двигали девушкой, чтобы рисковать своей жизнью и лазить по перилам балконов. Одни предполагают, что она просто забыла дома ключи и пыталась найти другой способ попасть в квартиру. Тем временем, другие считают, что за этим поведением стояли наркотические вещества, которые могут привести к опасным ситуациям, таким как падения с высоты или прыжки под машины, пишет VN. ru.