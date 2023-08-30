Девушка без страха и тормозов: в Новосибирске блондинка играла с жизнью на высоте

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Вечером 29 августа жители Новосибирска заметили девушку, которая лазала по балконам одного из домов на улице Шевелева в Кировском районе. Шоу привлекло внимание многих наблюдателей.
Девушка использовала веревку, чтобы перемещаться между балконами, иногда стояла на перилах под громкие крики окружающих. Полиция была вызвана на место происшествия, так как это уже не первый раз, когда они сталкиваются с аналогичной ситуацией. Жители соседнего жилого комплекса «Матрешкин двор» также признались, что видели эту девушку ранее.
К счастью, никому не пришлось спасать девушку, и ей не потребовалась экстренная медицинская помощь. Однако, новосибирцы все еще беспокоятся и волнуются о том, что данная блондинка может предпринять в следующий раз.
Пока остается неизвестным, какие мотивы двигали девушкой, чтобы рисковать своей жизнью и лазить по перилам балконов. Одни предполагают, что она просто забыла дома ключи и пыталась найти другой способ попасть в квартиру. Тем временем, другие считают, что за этим поведением стояли наркотические вещества, которые могут привести к опасным ситуациям, таким как падения с высоты или прыжки под машины, пишет VN. ru.