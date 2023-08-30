Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Ранее в августе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что станция «Спортивная» будет открыта для пассажиров 14 октября и сможет принимать первых посетителей уже до конца года. Предполагается, что ежедневно через нее смогут проходить от 12 до 40 тысяч человек.