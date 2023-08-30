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Сроки сдачи снова перенесены

Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

30 августа 2023, 05:29
Фото: atas.info
Сроки сдачи снова перенесены

В Новосибирске разрешили еще дольше строить станцию метро «Спортивная»

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлено на 4 месяца, сдать ее планируют до конца текущего года.

В Новосибирске было продлено разрешение на строительство станции метро «Спортивная» на 4 месяца. Это решение приняли власти города и оно опубликовано на официальном сайте мэрии.

Предыдущее разрешение истекло 25 августа, а новый документ подписали неделю до этого. Он действует до 25 декабря этого года. Касается он застройщика МП «МЕТРО МиР».

Ранее в августе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что станция «Спортивная» будет открыта для пассажиров 14 октября и сможет принимать первых посетителей уже до конца года. Предполагается, что ежедневно через нее смогут проходить от 12 до 40 тысяч человек.

Изначально планировалось, что станцию сдадут к началу 2023 года, однако из-за пандемии и введенных санкций строительство задержалось.

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют к концу 2023 года
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Эмилия Губарева#Спортивная
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