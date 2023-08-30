Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Новосибирске было продлено разрешение на строительство станции метро «Спортивная» на 4 месяца. Это решение приняли власти города и оно опубликовано на официальном сайте мэрии.
Предыдущее разрешение истекло 25 августа, а новый документ подписали неделю до этого. Он действует до 25 декабря этого года. Касается он застройщика МП «МЕТРО МиР».
Ранее в августе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что станция «Спортивная» будет открыта для пассажиров 14 октября и сможет принимать первых посетителей уже до конца года. Предполагается, что ежедневно через нее смогут проходить от 12 до 40 тысяч человек.
Изначально планировалось, что станцию сдадут к началу 2023 года, однако из-за пандемии и введенных санкций строительство задержалось.