Глава Кузбасса обошел главу Новосибирской области в российском рейтинге губернаторов

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев понялся на седьмую строчку в национальном рейтинге губернаторов и серьезно опережает своего коллегу из Новосибирской области Андрея Травникова, который на текущий момент занимает 14 позицию.
По мнению экспертов, привлеченных центром информационных коммуникаций «Рейтинг», укрепление позиций главы Кузбасса «является, в том числе, следствием результативных договорённостей губернатора с федеральным центром о реализации масштабных проектов опережающего развития».
Губернатор Новосибирской области проектов такого масштаба себе в заслугу поставить не может. Однако, отмечают аналитики, в положительном багаже Андрея Травникова «высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов».