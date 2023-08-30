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Оба губернатора находятся в первой группе влияния

Глава Кузбасса обошел главу Новосибирской области в российском рейтинге губернаторов

30 августа 2023, 04:26
Фото: ako.ru, nso.ru
Оба губернатора находятся в первой группе влияния

Сергей Цивилев опередил Андрея Травникова в национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Оно охватывает ситуацию в регионах за июль–август 2023 года

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев понялся на седьмую строчку в национальном рейтинге губернаторов и серьезно опережает своего коллегу из Новосибирской области Андрея Травникова, который на текущий момент занимает 14 позицию.

По мнению экспертов, привлеченных центром информационных коммуникаций «Рейтинг», укрепление позиций главы Кузбасса «является, в том числе, следствием результативных договорённостей губернатора с федеральным центром о реализации масштабных проектов опережающего развития».

Губернатор Новосибирской области проектов такого масштаба себе в заслугу поставить не может. Однако, отмечают аналитики, в положительном багаже Андрея Травникова «высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов».

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#Политика#Новосибирская область#Губернатор#Рейтинг#Позиция
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