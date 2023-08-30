Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской пятиэтажкой без газа и в трещинах

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
«В СМИ размещена информация об аварийном состоянии одного из домов по улице Планировочной города Новосибирска. Отмечается, что пятиэтажка 1968 года постройки покрылась сквозными трещинами», — сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в здании отключили газ, а в помещениях имеются проблемы с электропроводкой. При этом мэрия пока не признает здание аварийным.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.