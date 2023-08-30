atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Дом приходит в негодность

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской пятиэтажкой без газа и в трещинах

30 августа 2023, 05:10
Фото: 1MI
Дом приходит в негодность
В Следственном комитете Российской Федерации проведут процессуальную проверку по состоянию пятиэтажного дома в Новосибирске. Глава ведомства Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах.
«В СМИ размещена информация об аварийном состоянии одного из домов по улице Планировочной города Новосибирска. Отмечается, что пятиэтажка 1968 года постройки покрылась сквозными трещинами», — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в здании отключили газ, а в помещениях имеются проблемы с электропроводкой. При этом мэрия пока не признает здание аварийным.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Новосибирске сосед избил женщину-инвалида — заинтересовался Бастрыкин
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца
#Происшествия#Новосибирск#Проверка#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Аварийное жилье#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Вчера, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска
Вчера, 10:09
В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова
Сегодня, 04:08
В Новосибирске за лето аномально подорожал бензин
Вчера, 13:18
Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов
Вчера, 11:35