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Published Сегодня, 09:39

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Мужчина громил автомобили

Голый мужчина стулом разбил 12 автомобилей в Новосибирске — уведите детей от экранов

30 августа 2023, 09:39
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Мужчина громил автомобили
В Новосибирске был замечен очередной эксгибиционист. Готовясь к осени, мужчина выместил свою агрессию на автомобилях.
«Сегодня на МЖК был замечен неадекватный голый мужчина», — сообщается в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается о том, что странный сибиряк ходил со стулом и громил им припаркованные автомобили. Всего было повреждено двенадцать машин.

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Сейчас эксгибиционист-самоучка находится в полиции.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном поведении гражданина на Владимира Высоцкого, 32. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Мужчина передан работникам специализированного медучреждения», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Стоит напомнить, что это не единственный случай эксгибиционизма. Недавно извращенец пугал окружающих на проспекте Карла Маркса.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Соцсети#Эксгибиционизм#Александр Ляхов
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