Голый мужчина стулом разбил 12 автомобилей в Новосибирске — уведите детей от экранов

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
«Сегодня на МЖК был замечен неадекватный голый мужчина», — сообщается в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Также сообщается о том, что странный сибиряк ходил со стулом и громил им припаркованные автомобили. Всего было повреждено двенадцать машин.
Сейчас эксгибиционист-самоучка находится в полиции.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном поведении гражданина на Владимира Высоцкого, 32. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Мужчина передан работникам специализированного медучреждения», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Стоит напомнить, что это не единственный случай эксгибиционизма. Недавно извращенец пугал окружающих на проспекте Карла Маркса.