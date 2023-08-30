Как пройдут выборы в Новосибирске 10 сентября 2023 года

Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, жителям Новосибирской области необходимо посетить избирательные участки в один из трех дней выборов — 8 и 9 сентября, а также в единый день голосования 10 сентября 2023 года. При этом нужно обязательно взять с собой паспорт. На месте получить и заполнить бюллетень, опустить его в урну для голосования.