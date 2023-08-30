Как пройдут выборы в Новосибирске 10 сентября 2023 года

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В единый день голосования на территории Новосибирской области состоятся выборы губернатора региона. Кроме того, в период с 8 по 10 сентября 2023 года здесь пройдут еще 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
В этом году на должность главы Новосибирской области претендуют четыре кандидата:
Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, жителям Новосибирской области необходимо посетить избирательные участки в один из трех дней выборов — 8 и 9 сентября, а также в единый день голосования 10 сентября 2023 года. При этом нужно обязательно взять с собой паспорт. На месте получить и заполнить бюллетень, опустить его в урну для голосования.
Также можно проголосовать по месту нахождения, если человек оказался, к примеру, в другом городе. Для этого нужно воспользоваться сервисом на госуслугах «Мобильный избиратель».
Допускается возможность и голосования на дому — для граждан, которые не в состоянии сами посетить избирательный участок, а также в силу тех или иных причин не могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).Для этого избиратель должен обратиться с письменным заявлением или устно в участковую комиссию с 31 августа до 14.00 часов 10 сентября.
Заявление о голосовании на дому можно подать и через портал «Госуслуги», начиная с 29 августа до 24.00 часов (по московскому времени) 4 сентября.
Избирательные участки в Новосибирской области в дни выборов будут работать с 8 до 20 часов. Прозрачность выборов обеспечивается системами видеонаблюдения, а также установкой современных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и привлечением общественных наблюдателей.
Свой избирательный участок можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК).
В этом году голосование в Новосибирской области впервые будет проходить не только в очном, но и в дистанционном формате.
Для того, чтобы проголосовать удаленно, требуется обязательное наличие подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», при этом важно, чтобы вся информация об избирателе была актуальной. Подать заявку на участие в ДЭГ можно с 24 июля по 4 сентября.
После получения подтверждения, в день выборов на портале vybory.gov.ru избиратель сможет отдать свой голос с использованием электронного бюллетеня.