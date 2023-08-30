atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Как пройдут выборы в Новосибирске 10 сентября 2023 года

Как пройдут выборы в Новосибирске 10 сентября 2023 года

30 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Новосибирске 10 сентября 2023 года
Новосибирск готов к выборам в сентябре 2023 года. Вместо одного голосование займет три дня — с 8-го по 10 сентября. Кого готовятся выбрать жители региона? Как будут организованы выборы? Читайте в нашем материале.

Кого выбираем?

В единый день голосования на территории Новосибирской области состоятся выборы губернатора региона. Кроме того, в период с 8 по 10 сентября 2023 года здесь пройдут еще 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этом году на должность главы Новосибирской области претендуют четыре кандидата:

  • Андрей Травников («Единая Россия») — действующий губернатор региона с 2017 года. Политик родился в Череповце Вологодской области в 1971 году. В 2010-м он работал в мэрии Череповца в должности первого заммэра, затем был временно исполняющим полномочия мэра Череповца. С марта 2012 года он перешел на работу в правительство Вологодской области, а в 2014 году был назначен заместителем полпреда Президента РФ в Северо-западном федеральном округе, где курировал контрольно-ревизионную работу и отвечал за мониторинг социально-экономического развития регионов.
  • Роман Яковлев (КПРФ) — основатель регионального движения Молодых отцов, один из лидеров общественного движения против повышения пенсионного возраста, глава отделение КПРФ в Ленинском районе Новосибирска с 2015 года. Родился в Новосибирске в 1984 году, активной политической деятельностью начал заниматься с 19 лет. После окончания вуза Яковлев работал в структуре МУП «Электросеть». С 2015 года является депутатом регионального Законодательного собрания.
  • Евгений Лебедев (ЛДПР) — действующий вице-спикер Совета депутатов Новосибирска. Ранее занимал пост заместителя руководителя региональной организации ЛДПР в Кемеровской области, в 2011 году был избран в городской совет Новокузнецка. В 2015 Лебедев сложил с себя депутатские полномочия и вскоре был избран в новосибирский горсовет. В 2019 участвовал в выборах мэра Новосибирска, но проиграл. В 2020 Лебедев занял пост вице-спикера Совета депутатов Новосибирска. В начале 2023 года отправился на Донбасс с гуманитарной миссией, к политической деятельности вернулся в мае этого года.
  • Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — бизнесмен и политик. Он родился в Академгородке в 1966 году, после окончания института работал в институте физики полупроводников СО РАН, после чего плотно занялся бизнесом. Политическую деятельность Плотников ведет с 2020 года, начав карьеру на этом поприще с участия в праймериз «Единой России» по избирательному округу № 36.
Кого выбираем?Кого выбираем?
Кого выбираем?
Фото: 1MI

Как проголосовать?

Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, жителям Новосибирской области необходимо посетить избирательные участки в один из трех дней выборов — 8 и 9 сентября, а также в единый день голосования 10 сентября 2023 года. При этом нужно обязательно взять с собой паспорт. На месте получить и заполнить бюллетень, опустить его в урну для голосования.

Также можно проголосовать по месту нахождения, если человек оказался, к примеру, в другом городе. Для этого нужно воспользоваться сервисом на госуслугах «Мобильный избиратель».

Допускается возможность и голосования на дому — для граждан, которые не в состоянии сами посетить избирательный участок, а также в силу тех или иных причин не могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).Для этого избиратель должен обратиться с письменным заявлением или устно в участковую комиссию с 31 августа до 14.00 часов 10 сентября.

Заявление о голосовании на дому можно подать и через портал «Госуслуги», начиная с 29 августа до 24.00 часов (по московскому времени) 4 сентября.

Как проголосовать?Как проголосовать?
Как проголосовать?
Фото: 1MI

Избирательные участки

Избирательные участки в Новосибирской области в дни выборов будут работать с 8 до 20 часов. Прозрачность выборов обеспечивается системами видеонаблюдения, а также установкой современных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и привлечением общественных наблюдателей.

Свой избирательный участок можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК).

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

В этом году голосование в Новосибирской области впервые будет проходить не только в очном, но и в дистанционном формате.

Для того, чтобы проголосовать удаленно, требуется обязательное наличие подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», при этом важно, чтобы вся информация об избирателе была актуальной. Подать заявку на участие в ДЭГ можно с 24 июля по 4 сентября.

После получения подтверждения, в день выборов на портале vybory.gov.ru избиратель сможет отдать свой голос с использованием электронного бюллетеня.

Избирательные участкиИзбирательные участки
Избирательные участки
Фото: 1MI
#2022#Выборы#Депутаты#Голосование
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Вчера, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Сегодня, 10:05
В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова
Сегодня, 04:08
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Сегодня, 06:25
Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
Сегодня, 05:29