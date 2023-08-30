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Первомайский сквер планируют открыть раньше срока

Когда Первомайский сквер откроют для новосибирцев — ответили в мэрии

30 августа 2023, 11:47
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Первомайский сквер планируют открыть раньше срока
В Новосибирске Первомайский сквер откроют раньше запланированной даты. Это связано с благоустройством тротуаров.
«Комплексная реконструкция Первомайского сквера в том числе включает в себя благоустройство прилегающих тротуаров на улицах Советской, Максима Горького и Красного проспекта. Для этих работ сквер частично откроют для горожан раньше планируемой даты», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.

На данный момент в сквере занимаются благоустройством дорожно-тропиночной сети. Также рабочие демонтируют чугунное ограждение, чтобы заняться его реконструкцией. Поскольку работы требуют определенных температур, их завершат до 15 октября.

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После благоустройства дорожек и тропинок специалисты «Горзеленхоза» займутся озеленительными работами, в рамках которых восстановят газоны и высадят многолетние цветы и деревья.

Кроме того, уже получена проектная документация на ремонт фонтана «Мишка» и проходит контрактование на обустройство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. После этого состоится аукцион на ремонт самого фонтана.

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#Новосибирск#Благоустройство#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Первомайский сквер#Александр Ляхов
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