На подъезде к Затону ремонтируют почти три километра дороги

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Мэр Анатолий Локоть отметил актуальность этой автодороги — это единственный выезд в город из микрорайона Затон, поэтому здесь всегда много автомобилей, движение интенсивное. До ремонта дорога была в плохом состоянии, обочины и тротуары были частично разрушены. Это создавало трудности не только для водителей, но и для пешеходов. Средства на ремонт этого участка дороги были выделены из областного бюджета дополнительно, после выездного совещания с губернатором. «Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта», — проинформировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.
Участок, на котором идет ремонт, начинается на улице Большая и продолжается до разворота на кольце на улице 2-я Портовая. Работы ведутся подрядчиком ООО «Строй Сити» и включают в себя комплексный ремонт. В перечень работ входит фрезерование существующего слоя покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. Проезжая часть будет отделена дорожным бордюром, вдоль тротуара будет проложен садовый бордюр.
Работы по фрезерованию и выравниванию дорожного покрытия на сегодняшний день выполнены полностью, установлено 1200 м. дорожного бордюра. Сейчас рабочие заняты укладкой верхнего слоя асфальта.
Данный участок не ремонтировался более 10 лет и был полностью в ненормативном состоянии, рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. Также он отметил, что рабочие работают днем и ночью, при этом движение не перекрывается, так как это единственная транспортная артерия с микрорайона Затон. На сложном выезде на ул. Большую работает регулировщик движения.
Программа «Региональные автомобильные дороги» выполнена более чем на 50%, процент выполнения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — 80%, рассказал мэр Анатолий Локоть: «Все работы по ремонту дорог в городе движутся к своему завершению, сложность возникает лишь из-за погодных условий либо на тех участках, где работы пересекаются с ремонтом тепловых сетей».
Завершен ремонт дорожного покрытия на дамбе ОбьГЭС.