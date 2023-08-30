atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как идут ремонтные работы.

На подъезде к Затону ремонтируют почти три километра дороги

30 августа 2023, 13:01
Фото: Пресс-служба мэрии г. Новосибирска.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как идут ремонтные работы.
К концу сентября будет отремонтирован единственный выезд в Новосибирск из микрорайона Затон. Дорожные рабочие восстанавливают недостающие тротуары и обочины, чтобы обновленная дорога была безопасной не только для водителей, но и для пешеходов. Как идут дорожные работы, проверил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть отметил актуальность этой автодороги — это единственный выезд в город из микрорайона Затон, поэтому здесь всегда много автомобилей, движение интенсивное. До ремонта дорога была в плохом состоянии, обочины и тротуары были частично разрушены. Это создавало трудности не только для водителей, но и для пешеходов. Средства на ремонт этого участка дороги были выделены из областного бюджета дополнительно, после выездного совещания с губернатором. «Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта», — проинформировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Ремонтные работы на дороге из Затона в Новосибирск.Ремонтные работы на дороге из Затона в Новосибирск.
Ремонтные работы на дороге из Затона в Новосибирск.
Фото: Пресс-служба мэрии г. Новосибирска.

Участок, на котором идет ремонт, начинается на улице Большая и продолжается до разворота на кольце на улице 2-я Портовая. Работы ведутся подрядчиком ООО «Строй Сити» и включают в себя комплексный ремонт. В перечень работ входит фрезерование существующего слоя покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. Проезжая часть будет отделена дорожным бордюром, вдоль тротуара будет проложен садовый бордюр.

Работы по фрезерованию и выравниванию дорожного покрытия на сегодняшний день выполнены полностью, установлено 1200 м. дорожного бордюра. Сейчас рабочие заняты укладкой верхнего слоя асфальта.

Данный участок не ремонтировался более 10 лет и был полностью в ненормативном состоянии, рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. Также он отметил, что рабочие работают днем и ночью, при этом движение не перекрывается, так как это единственная транспортная артерия с микрорайона Затон. На сложном выезде на ул. Большую работает регулировщик движения.

Программа «Региональные автомобильные дороги» выполнена более чем на 50%, процент выполнения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — 80%, рассказал мэр Анатолий Локоть: «Все работы по ремонту дорог в городе движутся к своему завершению, сложность возникает лишь из-за погодных условий либо на тех участках, где работы пересекаются с ремонтом тепловых сетей».

Обновлено 4,5 км асфальта на дамбе ГЭС — ремонт дороги практически завершен
Узнать подробнее

Завершен ремонт дорожного покрытия на дамбе ОбьГЭС.

Читайте также:
Обновлено 4,5 км асфальта на дамбе ГЭС — ремонт дороги практически завершен230 домов отремонтировали в Новосибирске по программе ремонта многоквартирных домов
#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Вчера, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Сегодня, 10:05
В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова
Сегодня, 04:08
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Сегодня, 06:25
Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
Сегодня, 05:29