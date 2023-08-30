На подъезде к Затону ремонтируют почти три километра дороги

Мэр Анатолий Локоть отметил актуальность этой автодороги — это единственный выезд в город из микрорайона Затон, поэтому здесь всегда много автомобилей, движение интенсивное. До ремонта дорога была в плохом состоянии, обочины и тротуары были частично разрушены. Это создавало трудности не только для водителей, но и для пешеходов. Средства на ремонт этого участка дороги были выделены из областного бюджета дополнительно, после выездного совещания с губернатором. «Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта», — проинформировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.