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Гриб был огромным

Огромный гриб-головач нашли под Новосибирском — он весил 6 килограмм

30 августа 2023, 09:09
Фото: ВК/«Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023»
Гриб был огромным

Под Новосибирском нашли огромный гриб-головач весом 6 килограмм

Жительница Новосибирской области случайно наткнулась на огромный гриб головач весом около 6,3 кг.

Во время прогулки на поляне в районе Петровского сельсовета Ордынского района любительница тихой охоты наткнулась на гриб. Он был настолько большой, что не поместился даже в ведро.

Сибирячка опубликовала фотографии этого гриба в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

Оказалось, что он был уже переспевшим. Женщина приготовила другой гриб — поменьше, с луком. Во время жарки он пах курицей.

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#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Гриб
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