Огромный гриб-головач нашли под Новосибирском — он весил 6 килограмм

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Во время прогулки на поляне в районе Петровского сельсовета Ордынского района любительница тихой охоты наткнулась на гриб. Он был настолько большой, что не поместился даже в ведро.
Сибирячка опубликовала фотографии этого гриба в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
Оказалось, что он был уже переспевшим. Женщина приготовила другой гриб — поменьше, с луком. Во время жарки он пах курицей.