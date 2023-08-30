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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

С 1 сентября будут действовать новые правила продажи лекарств.

Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта

30 августа 2023, 10:05
Фото: Photobank Ura Media
С 1 сентября будут действовать новые правила продажи лекарств.

Какие лекарства больше не купить в аптеке без рецепта с 1 сентября — список

Ряд лекарств с 1 сентября будут продаваться в аптеках строго по рецепту. Рецепт будет фиксироваться в системе «Честный знак» по трем параметрам: дата, номер и серия.

Список препаратов для учета в системе «Честный знак» как содержащих психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, утвержден приказом Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».

О том, какие еще препараты будут вноситься в систему при продаже, рассказала врио главы территориального управления Росздравнадзора Светлана Сгибнева. Это препараты, которые продаются онлайн в интернет-аптеках и доставляются дистанционно, а также льготные лекарственные препараты, по которым тоже вводится предметно-количественный учет.

«Данные изменения касаются аптек, и упорядочивают отпуск по рецептурным лекарственных препаратам. С 1 сентября новые требования коснутся только препаратов, подлежащих предметно-количественному учету» — рассказала на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс руководитель отдела организации и контроля МУП «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина.

Прилагаем список наименований лекарственных средств, которые будут реализовываться по рецепту. Обратите внимание, что в списке содержится наименование действующего вещества.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ <1>
Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска
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Поликлиники готовы к тому, что с 1 сентября может увеличиться поток пациентов, в то же время, на данный момент ажиотажа в аптеках и поликлиниках в связи с данными изменениями не наблюдается, заверила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

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