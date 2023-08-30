Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Список препаратов для учета в системе «Честный знак» как содержащих психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, утвержден приказом Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».
О том, какие еще препараты будут вноситься в систему при продаже, рассказала врио главы территориального управления Росздравнадзора Светлана Сгибнева. Это препараты, которые продаются онлайн в интернет-аптеках и доставляются дистанционно, а также льготные лекарственные препараты, по которым тоже вводится предметно-количественный учет.
«Данные изменения касаются аптек, и упорядочивают отпуск по рецептурным лекарственных препаратам. С 1 сентября новые требования коснутся только препаратов, подлежащих предметно-количественному учету» — рассказала на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс руководитель отдела организации и контроля МУП «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина.
Прилагаем список наименований лекарственных средств, которые будут реализовываться по рецепту. Обратите внимание, что в списке содержится наименование действующего вещества.
Поликлиники готовы к тому, что с 1 сентября может увеличиться поток пациентов, в то же время, на данный момент ажиотажа в аптеках и поликлиниках в связи с данными изменениями не наблюдается, заверила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.