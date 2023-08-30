Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта

Поликлиники готовы к тому, что с 1 сентября может увеличиться поток пациентов, в то же время, на данный момент ажиотажа в аптеках и поликлиниках в связи с данными изменениями не наблюдается, заверила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.