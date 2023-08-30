В Корпорации МСП предложили применять «зонтичный» механизм для строительства гостиниц

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Об этом генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил в рамках стратегической сессии Правительства РФ по развитию туризма, пишет ТАСС.
Как подчеркнул Исаевич, в рамках «зонтичного» механизма Корпорация МСП уже поручается за бизнес перед банками, однако при существующем уровне потерь данной меры недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов.
«Решением может стать запуск специального „зонтичного“ механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса. Банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП», — рассказал глава Корпорации МСП.
По его мнению, реализация данной инициативы позволит кредитным организациям до 2030 года выдать более 20 млрд рублей при максимальных бюджетных затратах до 1 млрд рублей. В свою очередь, бизнес сможет инвестировать около 5 млрд рублей. Это позволит создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. имеющихся.
Александр Исаевич отметил, что компании готовы активно инвестировать, но им нужна более весомая поддержка государства.
Он также подчеркнул, что субъекты МСП испытывают потребность в заемном финансировании. По его данным, кредитование МСП в этом году в два раза превосходит уровень 2022 года. При этом существенный рост этого показателя во многом обеспечен за счет господдержки, на которую приходится каждый третий рубль. Более того, 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования.
«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее малый и средний бизнес привлек 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства уже получили 54 гостиничных проекта на 7,5 млрд. За счет этих средств будет создано и модернизировано более 3 тыс. номеров», — подытожил генеральный директор Корпорации МСП.
Сегодня малый и средний бизнес вносит существенный вклад в развитие индустрии гостеприимства. В гостиничном секторе он обеспечивает трудоустройство более 184 тыс. человек, а это каждый третий работник всех гостиниц страны. При относительно небольшом росте числа компаний почти на 24% выросла занятость.