В Корпорации МСП предложили применять «зонтичный» механизм для строительства гостиниц

Он также подчеркнул, что субъекты МСП испытывают потребность в заемном финансировании. По его данным, кредитование МСП в этом году в два раза превосходит уровень 2022 года. При этом существенный рост этого показателя во многом обеспечен за счет господдержки, на которую приходится каждый третий рубль. Более того, 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования.