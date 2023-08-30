В Новосибирске начали судить бизнесмена за взятку зампрокурору области Турбину

Процесс по этому делу начался в Центральном суде Новосибирска. На скамье подсудимых находится предприниматель Михаил Колмагоров, который ранее был известен под фамилией Чеботаев, но сменил ее после свадьбы. Его связывают с криминальными структурами из Кузбасса и считают членом известной группировки под названием «Лабоцкий-Шкабары», которая контролировала новокузнецких и московских предпринимателей.