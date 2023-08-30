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Разбирательство длится не один год

В Новосибирске начали судить бизнесмена за взятку зампрокурору области Турбину

30 августа 2023, 03:07
Фото: Midjourney
Разбирательство длится не один год
В Новосибирске начался суд над бизнесменом Михаилом Колмогоровым, которого обвиняют в подкупе бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

Процесс по этому делу начался в Центральном суде Новосибирска. На скамье подсудимых находится предприниматель Михаил Колмагоров, который ранее был известен под фамилией Чеботаев, но сменил ее после свадьбы. Его связывают с криминальными структурами из Кузбасса и считают членом известной группировки под названием «Лабоцкий-Шкабары», которая контролировала новокузнецких и московских предпринимателей.

По версии следствия, бизнесмен передал взятку в размере трех миллионов рублей и тысячи долларов бывшему заместителю прокурора области Андрею Турбину, чтобы помочь своему другу Динисламу Шугаибову, которого обвиняли в разбое. С помощью этих денег в прокуратуре должны были изменить квалификацию дела на самоуправство, пишет НГС.

59-летнего бизнесмена объявили в федеральный розыск, а задержали его весной 2022 года в Татарстане. Как следует из материалов дела, Михаил Колмагоров использовал посредников — бизнесмена Сергея Белоуса и бывшего главу завода «Винап» Олега Ярового, чтобы установить контакт с высокопоставленным сотрудником прокуратуры.

Сам Михаил Колмагоров отрицает свою вину в предоставлении взятки, но бывший заместитель прокурора Андрей Турбин уже признался, что принимал деньги.

Процесс по делу бывшего заместителя прокурора Андрея Турбина и его сообщника Сергея Белоуса начался в январе 2023 года. По информации КП-Новосибирск, приговор может быть вынесен уже в октябре.

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