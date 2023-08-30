Дебошир из Новосибирской области открыл стрельбу по полиции и заявил о минировании

По версии следствия, в дневное время 28 марта 2023 года, будучи под воздействием алкоголя, обвиняемый мог произвести выстрел из своего самозарядного ружья 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01» в ходе конфликта с соседкой. Женщина вызвала полицию и скрылась в своей квартире, опасаясь за свою безопасность.