Дебошир из Новосибирской области открыл стрельбу по полиции и заявил о минировании

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:23
61-летнего мужчину из Мошковского района обвиняют в противодействии деятельности сотрудника правоохранительных органов в целях обеспечения общественного порядка и ложном вызове взрыва.
По версии следствия, в дневное время 28 марта 2023 года, будучи под воздействием алкоголя, обвиняемый мог произвести выстрел из своего самозарядного ружья 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01» в ходе конфликта с соседкой. Женщина вызвала полицию и скрылась в своей квартире, опасаясь за свою безопасность.
На место происшествия прибыли полицейские в форме: они потребовали, чтобы хулиган вышел из квартиры для проверки. Однако он отказался сотрудничать с полицией и, открыв дверь, выстрелил в стоящего возле входной двери полицейского. Однако правоохранитель успел отскочить в сторону, и пуля попала в противоположную стену коридора.
Затем сибиряк заявил, что его квартира заминирована. Инженер-сапер, вызванный на место, проверил данную информацию, но ничего подозрительного не обнаружил. Уголовное дело будет передано в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.