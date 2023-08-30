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Хулиган открыл стрельбу

Дебошир из Новосибирской области открыл стрельбу по полиции и заявил о минировании

30 августа 2023, 02:18
Фото: 1MI
Хулиган открыл стрельбу

В Новосибирской области мужчина выстрелил в полицейского и заявил о минировании

61-летний житель Мошковского района Новосибирской области открыл огонь из охотничьего ружья по сотруднику полиции, после чего, при задержании, он заявил о минировании своей квартиры.

61-летнего мужчину из Мошковского района обвиняют в противодействии деятельности сотрудника правоохранительных органов в целях обеспечения общественного порядка и ложном вызове взрыва.

По версии следствия, в дневное время 28 марта 2023 года, будучи под воздействием алкоголя, обвиняемый мог произвести выстрел из своего самозарядного ружья 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01» в ходе конфликта с соседкой. Женщина вызвала полицию и скрылась в своей квартире, опасаясь за свою безопасность.

На место происшествия прибыли полицейские в форме: они потребовали, чтобы хулиган вышел из квартиры для проверки. Однако он отказался сотрудничать с полицией и, открыв дверь, выстрелил в стоящего возле входной двери полицейского. Однако правоохранитель успел отскочить в сторону, и пуля попала в противоположную стену коридора.

Затем сибиряк заявил, что его квартира заминирована. Инженер-сапер, вызванный на место, проверил данную информацию, но ничего подозрительного не обнаружил. Уголовное дело будет передано в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

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