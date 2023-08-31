16 сутенеров из Новосибирска пойдут под суд за многолетнюю организацию проституции

По версии следствия, эта незаконная деятельность продолжалась почти шесть лет — с ноября 2016 года до июля 2022 года. Группа сутенеров объединилась и совместно организовывала проституцию, а не менее пяти девушек начали заниматься этой деятельностью по их приказу. Окончательное число жертв пока не установлено.