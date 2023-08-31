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Суд рассмотрит дело сутенеров

16 сутенеров из Новосибирска пойдут под суд за многолетнюю организацию проституции

31 августа 2023, 01:32
Фото: Midjourney
Суд рассмотрит дело сутенеров

В Новосибирске будут судить 16 сутенеров за организацию проституции

16 мужчин, занимавшихся организацией проституции в Новосибирске, будут судить: их обвиняют в организации проституции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, эти люди являлись организаторами борделей в различных районах города и области, где «трудились» молодые девушки.

По версии следствия, эта незаконная деятельность продолжалась почти шесть лет — с ноября 2016 года до июля 2022 года. Группа сутенеров объединилась и совместно организовывала проституцию, а не менее пяти девушек начали заниматься этой деятельностью по их приказу. Окончательное число жертв пока не установлено.

В соответствии с распределением ролей, лидер группы занимался организацией нелегального бизнеса, а остальные участники выполняли функции водителей и администраторов. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено против подозреваемых. В настоящее время материалы дела переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Проституция
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