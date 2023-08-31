16 сутенеров из Новосибирска пойдут под суд за многолетнюю организацию проституции

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:34
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, эти люди являлись организаторами борделей в различных районах города и области, где «трудились» молодые девушки.
По версии следствия, эта незаконная деятельность продолжалась почти шесть лет — с ноября 2016 года до июля 2022 года. Группа сутенеров объединилась и совместно организовывала проституцию, а не менее пяти девушек начали заниматься этой деятельностью по их приказу. Окончательное число жертв пока не установлено.
В соответствии с распределением ролей, лидер группы занимался организацией нелегального бизнеса, а остальные участники выполняли функции водителей и администраторов. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено против подозреваемых. В настоящее время материалы дела переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения.