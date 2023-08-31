Доброволец Марат Аликарпов из Новосибирской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
На спецоперацию сибиряк отправился добровольцем. До этого он был обычным работягой, получил средне-профессиональное образование в училище № 8 и работал вахтовиком.
«Марату было 47 лет. Он родом из Куйбышева. Здесь окончил гимназию № 1 имени А. Л. Кузнецовой. Когда объявили СВО, решил записаться добровольцем и его взяли. Погиб 14 августа», — рассказали Atas.info волонтеры.
Новосибирцы простятся с бойцом 1 сентября в Спасском Соборе Куйбышева.