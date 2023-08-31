atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Доброволец Марат Аликарпов из Новосибирской области погиб на СВО

Доброволец Марат Аликарпов из Новосибирской области погиб на СВО

31 августа 2023, 13:27
Фото: предоставили волонтеры Куйбышевского района
Участника СВО Марата Аликарпова похоронят в Новосибирской области. Он погиб в ходе боя на 48 году жизни.

На спецоперацию сибиряк отправился добровольцем. До этого он был обычным работягой, получил средне-профессиональное образование в училище № 8 и работал вахтовиком.

«Марату было 47 лет. Он родом из Куйбышева. Здесь окончил гимназию № 1 имени А. Л. Кузнецовой. Когда объявили СВО, решил записаться добровольцем и его взяли. Погиб 14 августа», — рассказали Atas.info волонтеры.

Новосибирцы простятся с бойцом 1 сентября в Спасском Соборе Куйбышева.

Читайте также:
«Готовы избить за тетрадь»: мамы устроили давку в магазинах канцелярии в НовосибирскеВ Новосибирске пьяный водитель УАЗа врезался ночью в трактор на Старом шоссеСтанция скорой помощи нашла 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах службы
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27