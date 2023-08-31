Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался разрушением дома-памятника в Новосибирске

Как мы рассказывали ранее, пятиэтажное здание, решенное архитектором Борисом Шатневым в модернизированных формах классицизма, буквально разваливается на глазах. Фасад находится в аварийном состоянии, кирпичи, куски штукатурки и декоративной лепнины рушатся во двор и на уличный тротуар. Капитального ремонта фасада не проводили никогда. Сначала он был запланирован в 2020-21 годах, потом работы перенесли на 21-22 года, а после и вовсе перестали говорить о каких-либо сроках.