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Кирпичи и штукатурка могут упасть на головы прохожим

Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался разрушением дома-памятника в Новосибирске

31 августа 2023, 03:16
Фото: atas.info
Кирпичи и штукатурка могут упасть на головы прохожим
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о причинах отсутствия капремонта в «профессорском доме» на улице Дуси Ковальчук. Здание признано памятником архитектуры регионального значения

После публикации Atas.info Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах доследственной проверки бездействия новосибирских властей, в результате чего разрушается жилой пятиэтажный дом на улице Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе Новосибирска. Здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

«Местные жители выражают свою озабоченность, что здание может обвалиться и создать угрозу для проходящих мимо людей. Мер со стороны местных властей по капитальному ремонту дома не принимается. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Фасад здания находится в плачевном состоянии
Видео: atas.info

Как мы рассказывали ранее, пятиэтажное здание, решенное архитектором Борисом Шатневым в модернизированных формах классицизма, буквально разваливается на глазах. Фасад находится в аварийном состоянии, кирпичи, куски штукатурки и декоративной лепнины рушатся во двор и на уличный тротуар. Капитального ремонта фасада не проводили никогда. Сначала он был запланирован в 2020-21 годах, потом работы перенесли на 21-22 года, а после и вовсе перестали говорить о каких-либо сроках.

В региональном Фонде модернизации и развития ЖКХ ссылаются на отсутствие денег на проведение капитального ремонта.

«Профессорский дом» на улице Дуси Ковальчук был построен в 1938 для нужд Министерства путей сообщения и позже вошел в состав комплекса студгородка Новосибирского института военных инженеров транспорта (ныне СГУПС). Верхняя часть здания декорирована живописным орнаментом, выполненным в уникальной для Новосибирска технике сграффито. Дом признан памятником архитектуры регионального значения в 2001 году.

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