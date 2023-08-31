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Когда придут выплаты на детей в сентябре

График выплаты детских пособий с 1 сентября 2023 года: полный список

31 августа 2023, 01:58
Фото: 1MI
Когда придут выплаты на детей в сентябре
Родителей по всей России, включая Новосибирск, ожидают выплаты на детей с 1 сентября 2023. Точные даты, когда семьям придут деньги, опубликовал СФР.

Кому выплатят детские пособия в сентябре 2023:

В сентябре пособия отправят семьям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, а также от 3 до 7 лет. Также деньги отправят родителям, чьи дети еще не достигли 3 или 1,5 лет.

На выплаты в начале осени могут рассчитывать беременные женщины и семьи военных с детьми.

Стоит отметить, родители получат выплаты за август. Тем, кто получил их ранее, придется ждать октября.

График выплаты детских пособий в сентябре:

Социальный фонд России ежемесячно отправляет деньги на карты получателей (родителей, опекунов и других законных представителей ребенка) 3 числа. Но при условии, что дата не выпадает на выходной.

В сентябре 3 число — воскресенье. Это означает, что семьи получат долгожданные выплаты в День Знаний, 1 сентября.

В отделения «Почты России» деньги должны поступить аналогично в это же число. Однако, чтобы получить средства, стоит обратить внимание на график работы пункта.

Бывают случаи, что перечисление пособий на «Почту» задерживается. Их можно забрать с 1 по 25 число месяца, не позже.

Будут ли выплаты к школе в 2023 году:

Российские власти в этом году не порадовали родителей «школьными» выплатами. Подобные указы протекали только на уровне некоторых регионов.

Так в Новосибирской области постановили — выплатить деньги на сборы к школе многодетным семьям.

Разово дети, поступающие в 1 класс из многодетной семьи, получат 330 рублей на покупку канцелярии, 2 200 рублей на одежду и 5500 рублей на другие траты к школе.

#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Выплаты#1 сентября
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