Грязным озером в новосибирском ЖК заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сообщает пресс-служба СК РФ.
До этого местные жители обвинили ГК «Стрижи» в фактическом загрязнении искусственного озера в жилищном комплексе «Эволюция». По мнению общественника Григория Карапышева, причиной всему стал котлован под новый ЖК «Новелла», из которого в водоем и сливаются нечистоты. Кроме того, загрязнению способствует и дамба, которая собирает всю дорожную грязь.
В свою очередь, застройщик — ООО СЗ «ВейкПарк» — пояснил, что причиной загрязнения стали летние ливни. Для решения проблемы уже монтируется система очистки ливневых вод, которую полностью обустроят до 20 сентября.