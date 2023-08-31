atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Жители жалуются на загрязнение озера

Грязным озером в новосибирском ЖК заинтересовался Бастрыкин

31 августа 2023, 13:37
Фото: ВК / ЧС Новосибирск
Жители жалуются на загрязнение озера
Загрязнение искусственного озера в новосибирском ЖК «Эволюция» привлекло внимание Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сообщает пресс-служба СК РФ.
Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов
Узнать подробнее

До этого местные жители обвинили ГК «Стрижи» в фактическом загрязнении искусственного озера в жилищном комплексе «Эволюция». По мнению общественника Григория Карапышева, причиной всему стал котлован под новый ЖК «Новелла», из которого в водоем и сливаются нечистоты. Кроме того, загрязнению способствует и дамба, которая собирает всю дорожную грязь.

В свою очередь, застройщик — ООО СЗ «ВейкПарк» — пояснил, что причиной загрязнения стали летние ливни. Для решения проблемы уже монтируется система очистки ливневых вод, которую полностью обустроят до 20 сентября.

Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался разрушением дома-памятника в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской пятиэтажкой без газа и в трещинах
#Происшествия#Новосибирск#Загрязнение#Проверка#СК РФ#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов#Общественники
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27