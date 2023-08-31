Грязным озером в новосибирском ЖК заинтересовался Бастрыкин

До этого местные жители обвинили ГК «Стрижи» в фактическом загрязнении искусственного озера в жилищном комплексе «Эволюция». По мнению общественника Григория Карапышева, причиной всему стал котлован под новый ЖК «Новелла», из которого в водоем и сливаются нечистоты. Кроме того, загрязнению способствует и дамба, которая собирает всю дорожную грязь.