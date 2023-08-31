Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в августе 2023

К сожалению, в августе несколько наших бойцов героически погибли, выполняя свой воинский долг в рамках специальной операции. Эти бойцы были мобилизованы или заключили контракт с Министерством обороны. Некоторые из них находились в зоне боевых действий практически с самого начала операции. Часть из них не стало в июле, но похоронили их в августе. Подборку фотографий бойцов сделало издания «МК в Новосибирске».