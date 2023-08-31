atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Бойцы погибли героически

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в августе 2023

31 августа 2023, 02:20
Фото: 1MI
Бойцы погибли героически
Опубликованы фото участников спецоперации из Новосибирской области, погибших в августе 2023 года.

Уроженцы Новосибирской области продолжают защищать Донбасс и ЛНР. Многие территории уже были захвачены к концу лета 2023 года, но противник продолжает атаковать и предпринимает контрнаступления. Беспилотные аппараты также регулярно атакуют российские города.

К сожалению, в августе несколько наших бойцов героически погибли, выполняя свой воинский долг в рамках специальной операции. Эти бойцы были мобилизованы или заключили контракт с Министерством обороны. Некоторые из них находились в зоне боевых действий практически с самого начала операции. Часть из них не стало в июле, но похоронили их в августе. Подборку фотографий бойцов сделало издания «МК в Новосибирске».

Антон Курбатов, Бердск В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Курбатов. Добровольцем в зону СВО он отправился в мае этого года. Об этом сообщили в мэрии Бердска. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом, добром и бескорыстном человеке, который всегда готов прийти на выручку.Антон Курбатов, Бердск В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Курбатов. Добровольцем в зону СВО он отправился в мае этого года. Об этом сообщили в мэрии Бердска. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом, добром и бескорыстном человеке, который всегда готов прийти на выручку.
Ильшат Гумиров, Венгеровский район 13 августа погиб Ильшат Гумиров из элитного батальона «Вега». Он эвакуировал боевого товарища с поля боя, получил осколочное ранение и не выжил. Информацию подтвердил «МК в Новосибирске» комбат Андрей Панфёров. Ильшат жил в Венгеровском районе области, в 2008 году отправился на срочную службу и попал десантно-штурмовой батальон, участвовал в боевых действиях в Средней Азии по контракту. На СВО отправился добровольцем в составе элитного батальона «Вега». 31 июля 2023 года был награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». Ильшат Гумиров, Венгеровский район 13 августа погиб Ильшат Гумиров из элитного батальона «Вега». Он эвакуировал боевого товарища с поля боя, получил осколочное ранение и не выжил. Информацию подтвердил «МК в Новосибирске» комбат Андрей Панфёров. Ильшат жил в Венгеровском районе области, в 2008 году отправился на срочную службу и попал десантно-штурмовой батальон, участвовал в боевых действиях в Средней Азии по контракту. На СВО отправился добровольцем в составе элитного батальона «Вега». 31 июля 2023 года был награжден медалью «За воинскую доблесть II степени».
Николай Шачнев, Барабинский район 43-летний военный из Барабинска Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Барабинский вестник». Николай погиб 8 июля 2023 год, похоронен в начале августа. Боец родился а Барабинске, окончил школу №93 и железнодорожное училище. Далее пошёл служить в армию и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В конце июня 2023 года Шачнев добровольцем отправился в зону СВО, а 8 июля погиб. У сибиряка остались трое сыновей. Старшим 9 и 6 лет.Николай Шачнев, Барабинский район 43-летний военный из Барабинска Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Барабинский вестник». Николай погиб 8 июля 2023 год, похоронен в начале августа. Боец родился а Барабинске, окончил школу №93 и железнодорожное училище. Далее пошёл служить в армию и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В конце июня 2023 года Шачнев добровольцем отправился в зону СВО, а 8 июля погиб. У сибиряка остались трое сыновей. Старшим 9 и 6 лет.
Дмитрий Морозов, Кразнозерский район Военнослужащий Дмитрий Морозов из Краснозерского района погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщается в группе "Мой район - Краснозерский" ВКонтакте О бойце известно немного: погиб при выполнении боевого задания 13 августа в возрасте 46 лет.Дмитрий Морозов, Кразнозерский район Военнослужащий Дмитрий Морозов из Краснозерского района погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщается в группе "Мой район - Краснозерский" ВКонтакте О бойце известно немного: погиб при выполнении боевого задания 13 августа в возрасте 46 лет.
Данил Волошин, Черепановский район В Черепановский район Новосибирской области в августе пришла очередная «похоронка». В зоне ведения спецоперации на Донбассе погиб молодой сварщик Данил Волошин из поселка Посевная. В 2019 году он закончил Бердский политехнический техникум и получил специальность газоэлектросварщика, а в 2022-м был мобилизован для участия в СВО. Об этом сообщили в администрации района. Простились с бойцом 15 августа в ДК поселка Посевная.Данил Волошин, Черепановский район В Черепановский район Новосибирской области в августе пришла очередная «похоронка». В зоне ведения спецоперации на Донбассе погиб молодой сварщик Данил Волошин из поселка Посевная. В 2019 году он закончил Бердский политехнический техникум и получил специальность газоэлектросварщика, а в 2022-м был мобилизован для участия в СВО. Об этом сообщили в администрации района. Простились с бойцом 15 августа в ДК поселка Посевная.
Сергей Лепяхов, Новосибирск Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в областной «Спортивной школе самбо». Сергей воспитал много ярких, талантливых спортсменов, чемпионов, стал примером для начинающих спортсменов. Тренер возглавлял областную сборную самбо с 2016 года. В 2023 году он отправился в зону СВО добровольцем и героически погиб в бою. Место и причины гибели неизвестны.Сергей Лепяхов, Новосибирск Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в областной «Спортивной школе самбо». Сергей воспитал много ярких, талантливых спортсменов, чемпионов, стал примером для начинающих спортсменов. Тренер возглавлял областную сборную самбо с 2016 года. В 2023 году он отправился в зону СВО добровольцем и героически погиб в бою. Место и причины гибели неизвестны.
Никита Ощепков, Коченевский район В Коченёвском районе Новосибирской области в августе простились с 20-летним военным Никитой Ощепковым. Он погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО, об этом сообщили в районной администрации. Родился Никита 21 июля 2002 года в посёлке Коченёво, рос в селе Прокудское. Парень хотел стать сварщиком, но в итоге принял решение служить в ВС РФ и заключил контракт. Молодого бойца не стало 17 ноября 2022 года, но похоронили его спустя почти год – 27 августа 2023-го. Его запомнили как весёлого, общительного парня.Никита Ощепков, Коченевский район В Коченёвском районе Новосибирской области в августе простились с 20-летним военным Никитой Ощепковым. Он погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО, об этом сообщили в районной администрации. Родился Никита 21 июля 2002 года в посёлке Коченёво, рос в селе Прокудское. Парень хотел стать сварщиком, но в итоге принял решение служить в ВС РФ и заключил контракт. Молодого бойца не стало 17 ноября 2022 года, но похоронили его спустя почти год – 27 августа 2023-го. Его запомнили как весёлого, общительного парня.
Валерий Литвинов, Барабинский район В Барабинском районе Новосибирской области 29 августа простились с 24-летним гвардии матросом Валерием Литвиновым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщила администрация района. Валерий отправился в армию после школы. После окончания срочной службы остался служить Родине по контракту. Получил звание гвардии матроса, которое присваивают морякам Военно-Морского Флота за отличную службу и мужество, проявленное в бою. В спецоперации на Донбассе Валерий Литвинов участвовал с самого ее начала. 16 августа 2023 года он погиб при исполнении боевой задачи.Валерий Литвинов, Барабинский район В Барабинском районе Новосибирской области 29 августа простились с 24-летним гвардии матросом Валерием Литвиновым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщила администрация района. Валерий отправился в армию после школы. После окончания срочной службы остался служить Родине по контракту. Получил звание гвардии матроса, которое присваивают морякам Военно-Морского Флота за отличную службу и мужество, проявленное в бою. В спецоперации на Донбассе Валерий Литвинов участвовал с самого ее начала. 16 августа 2023 года он погиб при исполнении боевой задачи.
Антон Курбатов, Бердск В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Курбатов. Добровольцем в зону СВО он отправился в мае этого года. Об этом сообщили в мэрии Бердска. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом, добром и бескорыстном человеке, который всегда готов прийти на выручку.
Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРДСКА, PIXABAY.COM
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО
Подпишитесь
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Вчера, 06:25
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27