Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в августе 2023

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:23
Уроженцы Новосибирской области продолжают защищать Донбасс и ЛНР. Многие территории уже были захвачены к концу лета 2023 года, но противник продолжает атаковать и предпринимает контрнаступления. Беспилотные аппараты также регулярно атакуют российские города.
К сожалению, в августе несколько наших бойцов героически погибли, выполняя свой воинский долг в рамках специальной операции. Эти бойцы были мобилизованы или заключили контракт с Министерством обороны. Некоторые из них находились в зоне боевых действий практически с самого начала операции. Часть из них не стало в июле, но похоронили их в августе. Подборку фотографий бойцов сделало издания «МК в Новосибирске».