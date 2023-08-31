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Под Новосибирском в лесу заблудилась 68-летняя дачница

Под Новосибирском в лесу заблудилась 68-летняя дачница

31 августа 2023, 14:42
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Волонтеры вышли на поиски 68-летней Тамары Азуровой в СНТ Чистые пруды-2 под Новосибирском. Женщина заблудилась в лесу 31 августа.
«Сибиряка ушла в лес собирать грибы утром и до сих пор не вернулась. Она может быть дезориентирована и нуждаться в медпомощи. Родные обратились за помощью к волонтерам», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Сбор проходит в районе Чемского кладбища возле магазина «Продукты». Все получат ориентировки.

По приметам Тамара худая, рост 164 см., глаза карие, волосы светло-русые. В лес надела синюю жилетку, брюки аналогичного цвета и такие же сапоги, на голове вязаный серый берет.

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