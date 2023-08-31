Под Новосибирском в лесу заблудилась 68-летняя дачница

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
«Сибиряка ушла в лес собирать грибы утром и до сих пор не вернулась. Она может быть дезориентирована и нуждаться в медпомощи. Родные обратились за помощью к волонтерам», — сообщили в «ЛизаАлерт».
Сбор проходит в районе Чемского кладбища возле магазина «Продукты». Все получат ориентировки.
По приметам Тамара худая, рост 164 см., глаза карие, волосы светло-русые. В лес надела синюю жилетку, брюки аналогичного цвета и такие же сапоги, на голове вязаный серый берет.