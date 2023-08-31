Потолок рухнул на людей в кафе под Новосибирском — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
На посетителей, по предварительным данным, рухнула навесная крыша, которую удерживала балка. За медицинской помощью обратились около трех человек, остальные отделались легким испугом.
«Повезло, что народу было немного — рабочий день и вечер уже. Жутко все испугались и выбежали на улицу. Только пару-тройку человек зацепило, но там ничего серьезного, на сколько мне известно», — рассказала Atas.info одна из очевидцев ЧП.
В кафе оперативно приехали следователи и прокуроры. Начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«Будет оценено исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании кафе. По результатам примут процессуальное решение», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Напомним, 31 августа на людей в центре Новосибирска чуть не рухнул балкон.