atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Под Новосибирском в кафе потолок рухнул на людей

Потолок рухнул на людей в кафе под Новосибирском — есть пострадавшие

31 августа 2023, 18:24
Фото: прокуратура НСО

Под Новосибирском в кафе потолок рухнул на людей

Потолок обрушился в столовой «Солнечный день» в Искитиме Новосибирской области 31 августа. Не обошлось без пострадавших.

На посетителей, по предварительным данным, рухнула навесная крыша, которую удерживала балка. За медицинской помощью обратились около трех человек, остальные отделались легким испугом.

«Повезло, что народу было немного — рабочий день и вечер уже. Жутко все испугались и выбежали на улицу. Только пару-тройку человек зацепило, но там ничего серьезного, на сколько мне известно», — рассказала Atas.info одна из очевидцев ЧП.

В кафе оперативно приехали следователи и прокуроры. Начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Будет оценено исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании кафе. По результатам примут процессуальное решение», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, 31 августа на людей в центре Новосибирска чуть не рухнул балкон.

В Новосибирске рухнул балкон в доме на Урицкого
Узнать подробнее
#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ЧП#Обрушение#18+
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27