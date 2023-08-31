Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября

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Руководители элитных школ Новосибирска традиционно возглавляют зарплатный рейтинг директоров средних образовательных учреждений. Мы же решили посмотреть соотношение зарплат только внутри круга статусных учебных заведений. За основу взяты официальные данные о среднемесячной зарплате, опубликованные на сайте мэрии Новосибирска. В рейтинг вошли те школы, что давно ассоциируются у горожан с особым статусом. На самом деле, это понятие в настоящий момент размыто и далеко не в полной мере отображает уровень образования. Но будем придерживаться «классической версии».
Первый номер в списке, равно как и номер один среди всех директоров городских школ — руководитель образовательного центра «Горностай» в Советском районе, экс-депутат горсовета Ирина Путинцева. Ее официальный доход в 2022 году составил 183,1 тысяч рублей в месяц. В 2021 году она так же возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых школьных директоров, но тогда ее зарплата составляла 146,8 тысяч рублей. Таким образом, за год месячный заработок Путинцевой вырос на 37 тысяч.
По результатам сдачи ЕГЭ в 2023 году образовательный центр «Горностай» расположился на 10 месте регионального рейтинга. А в июне текущего года горожане были шокированы скандалом, который разразился в элитном образовательном учреждении: ученица второго класса избила одноклассника, за то, что тот, якобы, вымогал у девочки 100 рублей.
На второй строчке рейтинга расположился руководитель гимназии № 1 в Центральном районе, которую закончили дети многих влиятельных бизнесменов и чиновников, в частности, вице-мэра Анны Терешковой. Средняя зарплата Виктора Косьяненко в 2022 году составила 146 тысяч рублей. Косьяненко можно смело назвать директором-ветераном. Школу № 42 (так раньше называлась гимназия) он возглавил еще в 1988 году, именно ему принадлежит инициатива добиваться смены статуса школы на муниципальную гимназию, который школа получила в 1996. Гимназия № 1 широко известна за пределами региона успехами учеников в предметных олимпиадах, в особенности преуспели школьники, углубленно изучающие IT-дисциплины.
В рейтинге по результатам ЕГЭ-2023 образовательное учреждение занимает седьмую позицию. Выпускница Софья Карпова набрала 100 балов сразу по двум предметам — русский язык и обществознание.
Третье место у директора лицея №22 «Надежда Сибири» Ларисы Потеряевой с заработной платой 145 тысяч рублей. Лариса Потеряева работает в сфере образования с 20 лет, начинала педагогическую карьеру преподавателем русского языка и литературы, затем перешла на руководящие должности, работала в министерстве образования и вернулась в обратно школу. Лариса Потеряева — председатель общественной организации «Союз православных педагогов НСО».
По результатам ЕГЭ-2023 «Надежда Сибири» потерпела серьезный провал. Лицей, где учатся дети многих известных людей Новосибирска, а ученики школы постоянно фигурирует в списках победителей различных олимпиад, рухнул на 26 строчку образовательного рейтинга. Для статусного образовательного учреждения это очень низкий показатель.
Несколько лет назад лицей был невольно вовлечен в громкий скандал: мэрия разрешила коммерческой компании построить на земельном участке, примыкающем к учебному заведению, высотный бизнес-центр в обмен на безвозмездное строительство спорткомплекса для лицея. В итоге стройка была остановлена, а мэрию через суд обязали выплатить застройщику крупную компенсацию.
Четвертую строчку зарплатного рейтинга статусных образовательный учреждений занимает директор ОЦ № 82 «Развитие», причем тут ситуация выглядит запутано. До осени прошлого года школу возглавляла Елена Минаева, которая и создала из заурядной школы рабочей окраины престижное образовательное учреждение, а сама в 2021 получила титул «Директор года России». Но она уволилась и уехала в Санкт-Петербург, а на ее место в ноябре пришла Ольга Прасолова. Но правильнее, на наш взгляд, говорить, что на четвертом месте с зарплатой 132,6 тысячи рублей находится экс-директор Минаева.
Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых директоров элитных школ руководитель лицея № 130 в Академгородке Сергей Сопочкин с зарплатой 131,1 тысяча рублей. В педагогической отрасли Сопочкин работает с 1984 года. Среди горожан существует стойкое убеждение, что попасть на учебу в 130 лицей можно только за крупный спонсорский взнос в фонд образовательного учреждения. Возможно, это объясняет значительное число учеников, живущих далеко и очень далеко за пределами микроучастка.
Но у надзорных органов, и тем более, силовиков, претензий к лицею не возникает, так что будем считать подобные разговоры досужими домыслами. А в сводку скандальных новостей лицей в свое время попал за то, что школьникам до обеда запретили выходить на улицу.
В 2023 году лицей впервые за много лет вылетел из первой десятки городских школ по результатам ЕГЭ и расположился на 13 месте.
По данным регионального министерства образования, средняя зарплата педагогов в школах Новосибирской области в 2022 году составляла 45,5 тысяч рублей.