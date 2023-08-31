Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября

Первый номер в списке, равно как и номер один среди всех директоров городских школ — руководитель образовательного центра «Горностай» в Советском районе, экс-депутат горсовета Ирина Путинцева. Ее официальный доход в 2022 году составил 183,1 тысяч рублей в месяц. В 2021 году она так же возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых школьных директоров, но тогда ее зарплата составляла 146,8 тысяч рублей. Таким образом, за год месячный заработок Путинцевой вырос на 37 тысяч.