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Школьникам расскажут про 1 сентября

Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области

31 августа 2023, 02:27
Фото: 1MI
Школьникам расскажут про 1 сентября
Стала известна тема классного часа в школах Новосибирской области. Ее решили совместить с плановыми занятиями в рамках «Разговоров о важном».
«С 01.09.2023 во всех школах Новосибирской области пройдут традиционные классные часы, посвященные началу учебного года. В рамках внеурочных занятий „Разговоры о важном“ в каждом классе образовательных организаций пройдет урок, посвященный Дню знаний», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе министерства.
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Также в региональном министерстве сообщили, чему будут посвящены «Разговоры о важном» с новосибирскими школьниками. В рамках цикла внеурочных занятий, с 1 сентября являющихся обязательными, с учениками поговорят о важных датах исторических событий и профессиональных праздников (День народного единства, День защитника Отечества, новогодние семейные традиции народов России) и юбилейных датах выдающихся деятелей науки, культуры и искусства (190-летие со дня рождения Дмитрия Менделеева, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина).

Кроме того, предлагается поговорить со школьниками о темах, важных для их воспитания и развития (профилактика буллинга).

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