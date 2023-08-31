Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:27
«С 01.09.2023 во всех школах Новосибирской области пройдут традиционные классные часы, посвященные началу учебного года. В рамках внеурочных занятий „Разговоры о важном“ в каждом классе образовательных организаций пройдет урок, посвященный Дню знаний», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе министерства.
Также в региональном министерстве сообщили, чему будут посвящены «Разговоры о важном» с новосибирскими школьниками. В рамках цикла внеурочных занятий, с 1 сентября являющихся обязательными, с учениками поговорят о важных датах исторических событий и профессиональных праздников (День народного единства, День защитника Отечества, новогодние семейные традиции народов России) и юбилейных датах выдающихся деятелей науки, культуры и искусства (190-летие со дня рождения Дмитрия Менделеева, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина).
Кроме того, предлагается поговорить со школьниками о темах, важных для их воспитания и развития (профилактика буллинга).