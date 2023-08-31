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Сергей Федорчук возглавлял региональный Минобр с 2018 года

В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука

31 августа 2023, 04:47
Фото: minobr.nso.ru
Сергей Федорчук возглавлял региональный Минобр с 2018 года
Покидающий пост глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук возглавит новую региональную структуру по работе с молодежью

Ушедший в отставку министр образования региона Сергей Федорчук возглавит областной департамент молодежной политики. Об этом редакции Atas.info сообщил источник в аппарате правительства Новосибирской области. В июле 2023 года о создании такой структуры объявил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Травников. Новый департамент будет заниматься не только методическим сопровождением молодежных мероприятий, через него будет осуществляться финансирование всей молодежной сферы. Ранее за государственную молодёжную политику отвечало управление молодёжной политики в составе министерства образования Новосибирской области.

В качестве причины отставки Федорчука источник назвал срыв сроков сдачи шести школ, которые строят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства.

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«Губернатор и ранее был недоволен определенными моментами в работе Минобра, но это стало последней каплей. Хотя, по сути, Федорчук и не имел влияние на концессонера. Но кто-то должен быть ответить за эту проблему», — сказал собеседник Atas.info.

Шесть школ по концессии планировалось сдать еще в 2022 году, но сроки постоянно сдвигались. Усугубляет положение и недовольство многих депутатов Законодательного собрания и общественности концессионными соглашениями с «Пятой концессионной компанией „Просвещение“. Стоимость строительных работ уже достигла почти 7 миллиардов рублей, но пока не видно даже примерных результатов.

По словам регионального министра строительства Алексея Колмакова, заявленные проекты могут сдать не раньше 2024 года.

«Идет начальный этап строительства: где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла», — заявил Колмаков 10 августа 2023 года.

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#Образование#Новосибирск#Правительство#Назначение
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