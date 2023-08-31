В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука

Ушедший в отставку министр образования региона Сергей Федорчук возглавит областной департамент молодежной политики. Об этом редакции Atas.info сообщил источник в аппарате правительства Новосибирской области. В июле 2023 года о создании такой структуры объявил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Травников. Новый департамент будет заниматься не только методическим сопровождением молодежных мероприятий, через него будет осуществляться финансирование всей молодежной сферы. Ранее за государственную молодёжную политику отвечало управление молодёжной политики в составе министерства образования Новосибирской области.