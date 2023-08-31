В Новосибирске назвали школу-рекордсмен по числу первых классов — их будет 15

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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1 сентября в новосибирской школе № 215 одновременно начнут занятия ученики пятнадцати первых классов. Учебное заведение расположено в микрорайоне «Чистая слобода». Об этом сообщил глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев в пресс-центре агентства ТАСС. Чиновник уклонился от ответа на прямой вопрос, будет ли организована учеба в три смены из-за переполненности учебного заведения.
«Есть нормы начала и завершения занятий. Не ранее 8 часов утра должны начаться занятия в образовательных учреждениях и заканчиваться не менее 19 часов», — сказал Ахметгарееев.
По словам руководителя профильного департамента, сложная ситуация с местами для учеников в «Чистой слободе» сложилась из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию школы, которая должна была быть построена в рамках концессионного соглашения еще в 2022 году. На текущий момент завершение строительства шести образовательных учреждений по этому соглашению перенесено на 2024 год.