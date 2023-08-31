atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В большом микрорайоне катастрофически не хватает школ

В Новосибирске назвали школу-рекордсмен по числу первых классов — их будет 15

31 августа 2023, 06:50
Фото: Midjourney
В большом микрорайоне катастрофически не хватает школ
Школа с максимальным числом первых классов в 2023-24 учебном году расположена в Ленинском районе Новосибирска

1 сентября в новосибирской школе № 215 одновременно начнут занятия ученики пятнадцати первых классов. Учебное заведение расположено в микрорайоне «Чистая слобода». Об этом сообщил глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев в пресс-центре агентства ТАСС. Чиновник уклонился от ответа на прямой вопрос, будет ли организована учеба в три смены из-за переполненности учебного заведения.

«Есть нормы начала и завершения занятий. Не ранее 8 часов утра должны начаться занятия в образовательных учреждениях и заканчиваться не менее 19 часов», — сказал Ахметгарееев.

По словам руководителя профильного департамента, сложная ситуация с местами для учеников в «Чистой слободе» сложилась из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию школы, которая должна была быть построена в рамках концессионного соглашения еще в 2022 году. На текущий момент завершение строительства шести образовательных учреждений по этому соглашению перенесено на 2024 год.

Читайте также:
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования ФедорчукаСколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентябряТема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
#Образование#Новосибирск#Школа#1 сентября#1 сентября 2023 в Новосибирске#Первый класс
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27