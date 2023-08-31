В Новосибирске назвали школу-рекордсмен по числу первых классов — их будет 15

По словам руководителя профильного департамента, сложная ситуация с местами для учеников в «Чистой слободе» сложилась из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию школы, которая должна была быть построена в рамках концессионного соглашения еще в 2022 году. На текущий момент завершение строительства шести образовательных учреждений по этому соглашению перенесено на 2024 год.