1 сентября после капремонта двери для учеников открыла школа № 61 в Академгородке

По словам мэра Анатолия Локтя 208 школ города полностью готовы к началу нового учебного года. Тем не менее, три школы пока еще не работают: школа № 57 в Дзержинском районе и № 185 в Октябрьском районе строят новые здания, а в школе № 146 в Первомайском районе продолжается ремонт. Сегодня открыла свои двери для учеников новая школа №54 в центре Новосибирска и лицей № 220 в Октябрьском районе.