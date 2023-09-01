1 сентября после капремонта двери для учеников открыла школа № 61 в Академгородке

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Капитальный ремонт школы был выполнен в соответствии с федеральной программой при совместном финансировании города и области. Благодаря этому ремонту были обновлены классы, заменены полы, установлено новое крыльцо, обновлен и оборудован пандусами вход в школу.
В результате перепланировки появились просторные и светлые классы. Мэр Новосибирска выразил удовлетворение проделанной работой и надеется, что ребята будут приходить в школу с хорошим настроением. Здание школы, построенное в 1966 году, было подвергнуто основательному ремонту и частичной перепланировке.
Входная группа была обновлена, а также был установлен пандус для людей с ограниченными возможностями. Было заменено 36 оконных блоков, а также системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. Произведена замена напольного покрытия, установлены межкомнатные пожарные двери.
Для школы было закуплено оборудование на сумму 9 миллионов рублей: интерактивные панели, проекторы, дополнительное оборудование для столовой, а также частично новая мебель и оборудование для специализированных кабинетов — химии, физики, технологии.
Всего в школе будет обучаться девять классов, из которых два являются первыми классами по 30 учеников в каждом. Все ученики будут учиться в одну смену, у детей будет введена пятидневная рабочая неделя. Это позволит освободить больше времени для совместного отдыха детей и родителей.
Подобный опыт уже был успешно внедрен в начальной школе в прошлом году, и в этом году этот опыт будет распространен на всех учеников школы, рассказал директор школы №61 Артем Алейников.
По словам мэра Анатолия Локтя 208 школ города полностью готовы к началу нового учебного года. Тем не менее, три школы пока еще не работают: школа № 57 в Дзержинском районе и № 185 в Октябрьском районе строят новые здания, а в школе № 146 в Первомайском районе продолжается ремонт. Сегодня открыла свои двери для учеников новая школа №54 в центре Новосибирска и лицей № 220 в Октябрьском районе.