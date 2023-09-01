215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Открытие нового здания школы № 54 на ул. Крылова стало 1 сентября одним из самых торжественных событий. Одна из старейший школ Центрального района снова принимает учащихся в обновленном современном здании.
В школе №54 откроют даже «прокурорский класс». Идеи предложена прокурором области Александром Бучманом. Сотрудники ведомства помогут педагогам школы, подключатся и преподаватели юридических вузов.
Власти города признают, что в густонаселенных спальных районах есть школы с нехваткой мест — в микрорайонах «Чистая Слобода», «Дивногорский», «Новомарусино», «Плющихинский». Но здесь ведется строительство новых школ.
В «Чистой слободе», в школе №215 в этом учебном году будет аж 15 первых классов. Для их обозначения здесь потребуются не только, а и б, но и добрая половина букв алфавита.
А начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказал об омоложении новосибирских учителей. «За последние пять лет средний возраст педагогов с 53 лет снизился до 49», — заявил чиновник на пресс-конференции 31 августа.