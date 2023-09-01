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Перед началом торжественной линейки в школе №54 Новосибирска 1 сентября 2023

215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний

1 сентября 2023, 03:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Перед началом торжественной линейки в школе №54 Новосибирска 1 сентября 2023
Идеальная погода для 1 сентября осчастливила Новосибирск в День знаний 2023. Сегодня в сибирском городе-миллионнике пошли в школу 24 тысячи первоклассников, а всего — 215 тысяч детей.

Открытие нового здания школы № 54 на ул. Крылова стало 1 сентября одним из самых торжественных событий. Одна из старейший школ Центрального района снова принимает учащихся в обновленном современном здании.

Школа старая - здание новоеШкола старая - здание новое
Школа старая - здание новое
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В школе №54 откроют даже «прокурорский класс». Идеи предложена прокурором области Александром Бучманом. Сотрудники ведомства помогут педагогам школы, подключатся и преподаватели юридических вузов.

Прокурор Александр Бучман, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов на открытии нового здания школы №54 в НовосибирскеПрокурор Александр Бучман, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов на открытии нового здания школы №54 в Новосибирске
Прокурор Александр Бучман, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов на открытии нового здания школы №54 в Новосибирске
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Власти города признают, что в густонаселенных спальных районах есть школы с нехваткой мест — в микрорайонах «Чистая Слобода», «Дивногорский», «Новомарусино», «Плющихинский». Но здесь ведется строительство новых школ.

215 тысяч школьников начали учиться в День знаний 2023215 тысяч школьников начали учиться в День знаний 2023
215 тысяч школьников начали учиться в День знаний 2023
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В «Чистой слободе», в школе №215 в этом учебном году будет аж 15 первых классов. Для их обозначения здесь потребуются не только, а и б, но и добрая половина букв алфавита.

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Накануне 1 сентября Атас.инфо опубликовал рейтинг директоров элитных школ по уровню зарплат.

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А начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказал об омоложении новосибирских учителей. «За последние пять лет средний возраст педагогов с 53 лет снизился до 49», — заявил чиновник на пресс-конференции 31 августа.

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