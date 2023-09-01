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Posted 1 сентября 2023, 04:42

Published 1 сентября 2023, 04:42

Modified 1 сентября 2023, 06:50

Updated 1 сентября 2023, 06:50

Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ

1 сентября 2023, 04:42
О переезде депутата Совета депутатов Новосибирска Натальи Пинус в Черногорию сообщают СМИ. Журналисты утверждают, что Наталья Пинус зарегистрировалась там в одном из родительских чатов.

О том, что Наталья Пинус зарегистрировлась в одном из родительских чатов в Черногории сообщил сайт «Академ.Инфо» ссылаясь на разговор с собеседником, недавно вернувшимся из этой страны.

В соцсетях Наталья Пинус выложила пост, что продает «усадьбу» в поселке Морозово под Новосибирском.

Совет депутатов города Новосибирска Наталья Пинус не информировала о своем переезде. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом Атас.инфо Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Сама депутат пока не ответила на звонок и сообщения корреспондента Атас.инфо. Известно, что у Пинус трое детей — две дочери и сын. Одна из дочерей — школьного возраста.

Наталья Пинус — независимый депутат от одного из округов Новосибирского Академгородка. Известна своими яркими выступлениями на сессиях Совета депутатов Новосибирска и инициативами в соцсетях.

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