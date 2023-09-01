Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
О том, что Наталья Пинус зарегистрировлась в одном из родительских чатов в Черногории сообщил сайт «Академ.Инфо» ссылаясь на разговор с собеседником, недавно вернувшимся из этой страны.
В соцсетях Наталья Пинус выложила пост, что продает «усадьбу» в поселке Морозово под Новосибирском.
Сама депутат пока не ответила на звонок и сообщения корреспондента Атас.инфо. Известно, что у Пинус трое детей — две дочери и сын. Одна из дочерей — школьного возраста.
Наталья Пинус — независимый депутат от одного из округов Новосибирского Академгородка. Известна своими яркими выступлениями на сессиях Совета депутатов Новосибирска и инициативами в соцсетях.