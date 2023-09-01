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Остатки предвыборной рекламы Натальи Пинус еще недавно были заметны в Новосибирске

Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ

1 сентября 2023, 04:42
Фото: Павел Мирошников
Остатки предвыборной рекламы Натальи Пинус еще недавно были заметны в Новосибирске
О переезде депутата Совета депутатов Новосибирска Натальи Пинус в Черногорию сообщают СМИ. Журналисты утверждают, что Наталья Пинус зарегистрировалась там в одном из родительских чатов.

О том, что Наталья Пинус зарегистрировлась в одном из родительских чатов в Черногории сообщил сайт «Академ.Инфо» ссылаясь на разговор с собеседником, недавно вернувшимся из этой страны.

В соцсетях Наталья Пинус выложила пост, что продает «усадьбу» в поселке Морозово под Новосибирском.

Так выглядит усадьба депутата в МорозовоТак выглядит усадьба депутата в Морозово
Так выглядит усадьба депутата в Морозово
Фото: Соцсети Натальи Пинус

Сама депутат пока не ответила на звонок и сообщения корреспондента Атас.инфо. Известно, что у Пинус трое детей — две дочери и сын. Одна из дочерей — школьного возраста.

Наталья Пинус — независимый депутат от одного из округов Новосибирского Академгородка. Известна своими яркими выступлениями на сессиях Совета депутатов Новосибирска и инициативами в соцсетях.

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#Политика#Город#Зарубежье#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Депутат#Академгородок#Переезд
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