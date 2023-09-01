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Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

Когда придут пособия детям в сентябре

График выплат всех детских пособий в сентябре 2023 года

1 сентября 2023, 01:58
Фото: 1MI
Когда придут пособия детям в сентябре
Российским семьям в СФР напомнили, когда на их банковские карты поступят детские пособия в сентябре 2023 года. Смотрим график и узнаем, кто получит выплаты уже в День Знаний.

Кто досрочно получит выплаты в сентябре 2023 года

Многим получателям досрочно отправят деньги за август. Как отметили в Социальном фонде России, выплаты стоит ждать следующим категориям:

— детям от 8 до 17 лет;

— родителям, воспитывающим ребенка до полутора лет и неработающим;

— беременным;

— детям, чьи родители оформили новое универсальное пособие;

Также придет выплата на первого ребенка до трех лет, выплата членам семей военнослужащих (беременным женам солдат по призыву и их детям), еще гражданам, подвергшимся воздействию радиации и ряд других.

Данным заявителям пособия стоит ждать уже 1 сентября. Единый день зачисления — это 3 число каждого месяца, но в выходные деньги не переводя, поэтому они придут в пятницу досрочно.

В СФР напомним, что новосибирским семьям выплаты перечислят в течение дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. Кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают их в соответствии с графиком Почты России.

Какие выплаты придут позже в сентябре 2023 года

Некоторые семьи тоже ожидают выплаты в сентябре, однако они придут чуть позже, чем категориям из списка выше.

Так традиционно каждого 5 числа месяца деньги приходят родителям на ребенка из средств маткапитала. В сентябре это число выпадает на рабочий день, поэтому досрочного перевода на карту ждать не стоит.

Также 8 сентября деньги перечислят работающим родителям по уходу за малышом до 1,5 лет.

#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пособия
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