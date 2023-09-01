График выплат всех детских пособий в сентябре 2023 года

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Многим получателям досрочно отправят деньги за август. Как отметили в Социальном фонде России, выплаты стоит ждать следующим категориям:
— детям от 8 до 17 лет;
— родителям, воспитывающим ребенка до полутора лет и неработающим;
— беременным;
— детям, чьи родители оформили новое универсальное пособие;
Также придет выплата на первого ребенка до трех лет, выплата членам семей военнослужащих (беременным женам солдат по призыву и их детям), еще гражданам, подвергшимся воздействию радиации и ряд других.
Данным заявителям пособия стоит ждать уже 1 сентября. Единый день зачисления — это 3 число каждого месяца, но в выходные деньги не переводя, поэтому они придут в пятницу досрочно.
В СФР напомним, что новосибирским семьям выплаты перечислят в течение дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. Кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают их в соответствии с графиком Почты России.
Некоторые семьи тоже ожидают выплаты в сентябре, однако они придут чуть позже, чем категориям из списка выше.
Так традиционно каждого 5 числа месяца деньги приходят родителям на ребенка из средств маткапитала. В сентябре это число выпадает на рабочий день, поэтому досрочного перевода на карту ждать не стоит.
Также 8 сентября деньги перечислят работающим родителям по уходу за малышом до 1,5 лет.