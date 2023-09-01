Губернатор Воробьев рассказал о работе самой большой школы в Подмосковье

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
О работе нового образовательного центра сообщил глава Московской области Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину по видеоконференцсвязи. 1 сентября президент открыл новые школы в пяти различных регионах России, пишет «Подмосковье сегодня».
ЖК «Гусарская баллада» расположен в Одинцовском округе и насчитывает 24 тысячи жителей. В 2019 году было завершено строительство всех запланированных по проекту 29 многоквартирных домов, но социальных объектов не хватало. В этом году при поддержке властей Московской области был построен второй детский сад, а сегодня открылась большая школа — образовательный центр «Багратион».
Обычно каждый год у нас приходит 40 тысяч новых учеников, а в этом году их оказалось 45 тысяч. В этом году мы принимаем 120 тысяч первоклашек, в то время как в прошлом году их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, хотя по плану на текущий год должны были быть построены 40 школ и 25 детских садов (это и бюджет, и внебюджет). Мы активно ищем учителей, так как открываем новые школы, поделился Андрей Воробьев.
Общая площадь образовательного центра «Багратион» в «Гусарской балладе» составляет 30 тысяч квадратных метров. Здание имеет четыре этажа и оснащено четырьмя лифтами. В школе расположены 88 учебных кабинетов, включая 34 класса для начальной школы, 10 классов для математики, четыре класса для физики (с использованием современного интерактивного оборудования), а также восемь классов для информатики (с цифровыми лабораториями). Кроме того, здесь есть мастерские по кулинарии, слесарному и столярному делу, а также кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек и библиотека с IT-зоной. Территория школы также включает стадион с футбольным полем и зоны для спортивных игр и отдыха.
Андрей Воробьев отметил, что каждый год проводится ремонт около 60 школ, построенных в 60-70-х годах.