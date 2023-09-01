Губернатор Воробьев рассказал о работе самой большой школы в Подмосковье

Обычно каждый год у нас приходит 40 тысяч новых учеников, а в этом году их оказалось 45 тысяч. В этом году мы принимаем 120 тысяч первоклашек, в то время как в прошлом году их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, хотя по плану на текущий год должны были быть построены 40 школ и 25 детских садов (это и бюджет, и внебюджет). Мы активно ищем учителей, так как открываем новые школы, поделился Андрей Воробьев.