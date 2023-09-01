Карета скорой помощи перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Авария произошла пересечении Красного проспекта и улицы Тюленина. Как сообщают очевидцы, иномарка Nissan X-Trail на скорости выехала на проезжую часть и протаранила карету скорой. От удара последняя упала на бок.
«Скорая принадлежит частной клинике. Пострадали три человека в результате ДТП», — сообщили Atas.info на ССМП.
На место аварии подъехали еще две бригады фельдшеров скорой помощи. Они осмотрели пострадавших, двух увезли в больницу.