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Published Сегодня, 12:26

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Updated Сегодня, 12:28

Скорая попала в ДТП

Карета скорой помощи перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

1 сентября 2023, 12:26
Фото: АСТ-54/ВК
Скорая попала в ДТП

В Новосибирске машина скорой помощи перевернулась на бок

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП в Новосибирске 1 сентября. Он на ходу опрокинулся на бок, пострадали несколько человек.

Авария произошла пересечении Красного проспекта и улицы Тюленина. Как сообщают очевидцы, иномарка Nissan X-Trail на скорости выехала на проезжую часть и протаранила карету скорой. От удара последняя упала на бок.

«Скорая принадлежит частной клинике. Пострадали три человека в результате ДТП», — сообщили Atas.info на ССМП.

На место аварии подъехали еще две бригады фельдшеров скорой помощи. Они осмотрели пострадавших, двух увезли в больницу.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Скорая помощь#18+
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