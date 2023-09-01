Мэр Новосибирска попал в ловушку «кольца ада» на площади Труда

Локоть посетовал, что схема движения на «кольце ада», так прозвали эту развязку автомобилисты из-за гигантских заторов, которые здесь образуются, постоянно меняется, а сейчас ситуация и вовсе стала критической. Однако, подчеркнул мэр, проблема может быть решена только после окончания строительства четвертого моста через Обь.