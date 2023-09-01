Мэр Новосибирска попал в ловушку «кольца ада» на площади Труда

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире муниципального радио «Городская волна» рассказал, что не смог правильно преодолеть развязку площадей Энергетиков и Труда. Глава муниципалитета ехал встречать жену в аэропорт Толмачево, однако в итоге свернул не там, где нужно и вынужден был сделать большой крюк.
Локоть посетовал, что схема движения на «кольце ада», так прозвали эту развязку автомобилисты из-за гигантских заторов, которые здесь образуются, постоянно меняется, а сейчас ситуация и вовсе стала критической. Однако, подчеркнул мэр, проблема может быть решена только после окончания строительства четвертого моста через Обь.
Отвечая на вопрос радиослушателя, Анатолий Локоть не исключил, что часть сотрудников предприятий, путь к которым лежит через «кольцо ада», может быть переведена на удаленную работу
«Надеюсь, предложение услышат работодатели, и отреагируют из них те, кто может», — сказал мэр Новосибирска, подчеркнув, что у муниципалитета нет полномочий повлиять на владельцев бизнеса в этом вопросе.