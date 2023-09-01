Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездных

4 сентября «Сибирь» сыграет с «Барысом» в Астане. Новосибирцам матч будут показывать по телевизору в 16:30 по МСК. На домашней арене наша команда выступит 7 сентября (матч с «Барысом»), 9 сентября (с «Автомобилистом» из Екатеринбурга), а 13 сентября приедут хоккеисты «Амура» из Хабаровска.