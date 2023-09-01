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Расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ в сентябре

Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездных

1 сентября 2023, 10:24
Фото: ХК "Сибирь"
Расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ в сентябре
Стали известны даты домашних и выездных матчей новосибирского ХК «Сибирь» в КХЛ в сентябре 2023 года. Расписание игр — в материале Atas.info.

Расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь

Ближайший матч пройдет 2 сентября на арене G-Drive в Омске. Новосибирская команда посоревнуется с местным ХК «Авангард». Трансляция и сама игра начнется в 14:00 по МСК.

4 сентября «Сибирь» сыграет с «Барысом» в Астане. Новосибирцам матч будут показывать по телевизору в 16:30 по МСК. На домашней арене наша команда выступит 7 сентября (матч с «Барысом»), 9 сентября (с «Автомобилистом» из Екатеринбурга), а 13 сентября приедут хоккеисты «Амура» из Хабаровска.

Выездные матчи ожидаются 15 сентября в Сочи с одноименной командой. Начало игры в 19:30 по московскому времени. А также 17 сентября в Санкт-Петербурге — старт в 17:00.

Домашние игры пройдут 21, 23, 25, 27 сентября. А 30 сентября состоится еще один матч с ХК «Барыс» в Астане.

Как купить билеты на матчи, сколько стоят

Продажу билетов откроют на матчи регулярного чемпионата ХК «Сибирь» в Новосибирске 4 сентября в 15:00 по местному времени. Это касается всех игр, которые пройдут в новом ЛДС (домашние).

Напомним, в продажу на кассах и на сайте 4 сентября попадут нераспроданные билеты. Ранее болельщикам были доступны только сезонные абонементы на все игры КХЛ — от 13 900 до 43 900 рублей. Цена зависит от сектора.

Также путем жеребьевки разыгрывались мини-абонементы на матчи с Барысом, Автомобилистом и Амуром. Их еще можно купить от 1870 до 11 470 рублей.

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