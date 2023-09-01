Перевести часть новосибирцев на «удаленку» из-за пробок на пл. Труда согласен мэр

«У нас нет полномочий продиктовать работодателям тот или иной режим работы. Работодатель сам вправе решать этот вопрос», — цитируют слова мэра «Новосибирские новости». «Развязка на площадях Труда и Энергетиков — сложный объект. Честно говоря, я недавно сам ехал там за рулём и заблудился, повернул не там, пришлось сделать серьёзный крюк», — признался глава города.