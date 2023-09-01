Перевести часть новосибирцев на «удаленку» из-за пробок на пл. Труда согласен мэр

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«Кольцом ада» называют новосибирцы автомобильные пробки, возникшие на пл. Труда и пл. Энергетиков в процессе строительства четвертого «Центрального» моста через реку Обь. И даже недавние прокурорские проверки не улучшили ситуацию заметно. С 1 сентября автомобильный трафик в Новосибирске традиционно усложняется.
Отвечая на вопрос радиослушателя в прямом эфире 31 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что работодатели могли бы перевести часть офисных сотрудников на удаленную работу, как в период пандемии коронавируса. Такое решение остается за работодателями.
«У нас нет полномочий продиктовать работодателям тот или иной режим работы. Работодатель сам вправе решать этот вопрос», — цитируют слова мэра «Новосибирские новости». «Развязка на площадях Труда и Энергетиков — сложный объект. Честно говоря, я недавно сам ехал там за рулём и заблудился, повернул не там, пришлось сделать серьёзный крюк», — признался глава города.
При этом мэр отметил, что промышленным предприятиям Новосибирска, расположенным на левом берегу Оби перейти на удаленный режим работы будет проблематично.
Грандиозную развязку на левом берегу правительство Новосибирской области называет самым большим подобным сооружением в Европе. Мостостроителям предстоит построить 25 съездов, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода.
Обещания строителей завершить развязку до конца 2023 года не у всех новосибирцев вызывают доверие. Мост должен упростить движение между правобережными и левобережными районами Новосибирска в часы пик, но он будет платным.