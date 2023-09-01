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Так автомобили въезжают на "Кольцо ада" на пл.Труда в Новосибирске

Перевести часть новосибирцев на «удаленку» из-за пробок на пл. Труда согласен мэр

1 сентября 2023, 02:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Так автомобили въезжают на "Кольцо ада" на пл.Труда в Новосибирске
Работодатели могут перевести на удаленную работу часть сотрудников, которые подолгу простаивают в пробках из-за строительства четвертого моста. Так прокомментировал проблему мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на радио 31 августа.

«Кольцом ада» называют новосибирцы автомобильные пробки, возникшие на пл. Труда и пл. Энергетиков в процессе строительства четвертого «Центрального» моста через реку Обь. И даже недавние прокурорские проверки не улучшили ситуацию заметно. С 1 сентября автомобильный трафик в Новосибирске традиционно усложняется.

Отвечая на вопрос радиослушателя в прямом эфире 31 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что работодатели могли бы перевести часть офисных сотрудников на удаленную работу, как в период пандемии коронавируса. Такое решение остается за работодателями.

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«У нас нет полномочий продиктовать работодателям тот или иной режим работы. Работодатель сам вправе решать этот вопрос», — цитируют слова мэра «Новосибирские новости». «Развязка на площадях Труда и Энергетиков — сложный объект. Честно говоря, я недавно сам ехал там за рулём и заблудился, повернул не там, пришлось сделать серьёзный крюк», — признался глава города.

При этом мэр отметил, что промышленным предприятиям Новосибирска, расположенным на левом берегу Оби перейти на удаленный режим работы будет проблематично.

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Грандиозную развязку на левом берегу правительство Новосибирской области называет самым большим подобным сооружением в Европе. Мостостроителям предстоит построить 25 съездов, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода.

Обещания строителей завершить развязку до конца 2023 года не у всех новосибирцев вызывают доверие. Мост должен упростить движение между правобережными и левобережными районами Новосибирска в часы пик, но он будет платным.

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