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Изрезанный подросток попал в больницу

«Поставил на счетчик»: изрезанного под Новосибирском подростка обвиняют в буллинге

1 сентября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Изрезанный подросток попал в больницу
Жестокое насилие над пятнадцатилетним подростком в июле потрясло многих. По версии следствия, двое парней нанесли своему приятелю 72 ножевых ранения на реке Ине и оставили умирать. Позже их задержали и теперь обвиняют в покушении на убийство. Однако местные жители говорят, что не все так просто.

Сейчас один из подростков находится под домашним арестом, другого отправили в СИЗО. Жертва насилия долго лечилась в больнице. При этом многие уже утверждают, что это было своеобразным актом мести.

Как сообщает «КП-Новосибирск», изрезанный Артем* (имя изменено) и возможный мучитель Саша* (имя изменено) вместе выросли в селе Перевалово и дружили с детства. Несмотря на отсутствие полезных занятий в населенном пункте, мальчики ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой и занимались тайским боксом. Однако уже тогда Артем якобы постоянно задирал друга.

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«Артем всегда считал, что слабых надо унижать. Поэтому и издевался над Сашей. К тому же, мог пол пробить или что-то сломать в гостях», — рассказали изданию приятели подростков.

При этом буллинг выражался в оскорблениях и записи всех издевательств на видео. Зачастую Саша говорил, что не хочет жить из-за постоянных придирок и злобных шуток.

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Те же знакомые утверждают, что происшествие на Ине могло произойти из-за наглых требований Артема. Якобы парень потребовал у Саши в долг одиннадцать тысяч, а после отказа совершенно обнаглел.

«Схватил за шею и сказал, что на счетчик поставит. Кто ж такие унижения выдержит? Стало последней каплей, вот и решил отомстить», — говорят молодые люди.

При этом отец Артема не верит в подобную версию и считает ее домыслами. Рассмотрят ли ее следователи, пока неизвестно.

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#Происшествия#Новосибирская область#Подростки#Покушение на убийство#Александр Ляхов#Буллинг
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