«Поставил на счетчик»: изрезанного под Новосибирском подростка обвиняют в буллинге

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Сейчас один из подростков находится под домашним арестом, другого отправили в СИЗО. Жертва насилия долго лечилась в больнице. При этом многие уже утверждают, что это было своеобразным актом мести.
Как сообщает «КП-Новосибирск», изрезанный Артем* (имя изменено) и возможный мучитель Саша* (имя изменено) вместе выросли в селе Перевалово и дружили с детства. Несмотря на отсутствие полезных занятий в населенном пункте, мальчики ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой и занимались тайским боксом. Однако уже тогда Артем якобы постоянно задирал друга.
«Артем всегда считал, что слабых надо унижать. Поэтому и издевался над Сашей. К тому же, мог пол пробить или что-то сломать в гостях», — рассказали изданию приятели подростков.
При этом буллинг выражался в оскорблениях и записи всех издевательств на видео. Зачастую Саша говорил, что не хочет жить из-за постоянных придирок и злобных шуток.
Те же знакомые утверждают, что происшествие на Ине могло произойти из-за наглых требований Артема. Якобы парень потребовал у Саши в долг одиннадцать тысяч, а после отказа совершенно обнаглел.
«Схватил за шею и сказал, что на счетчик поставит. Кто ж такие унижения выдержит? Стало последней каплей, вот и решил отомстить», — говорят молодые люди.
При этом отец Артема не верит в подобную версию и считает ее домыслами. Рассмотрят ли ее следователи, пока неизвестно.