«Поставил на счетчик»: изрезанного под Новосибирском подростка обвиняют в буллинге

Жестокое насилие над пятнадцатилетним подростком в июле потрясло многих. По версии следствия, двое парней нанесли своему приятелю 72 ножевых ранения на реке Ине и оставили умирать. Позже их задержали и теперь обвиняют в покушении на убийство. Однако местные жители говорят, что не все так просто.

Сейчас один из подростков находится под домашним арестом, другого отправили в СИЗО. Жертва насилия долго лечилась в больнице. При этом многие уже утверждают, что это было своеобразным актом мести. Как сообщает «КП-Новосибирск», изрезанный Артем* (имя изменено) и возможный мучитель Саша* (имя изменено) вместе выросли в селе Перевалово и дружили с детства. Несмотря на отсутствие полезных занятий в населенном пункте, мальчики ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой и занимались тайским боксом. Однако уже тогда Артем якобы постоянно задирал друга. Подросток, изрезанный сверстниками под Новосибирском, назвал причину нападения Узнать подробнее «Артем всегда считал, что слабых надо унижать. Поэтому и издевался над Сашей. К тому же, мог пол пробить или что-то сломать в гостях», — рассказали изданию приятели подростков. При этом буллинг выражался в оскорблениях и записи всех издевательств на видео. Зачастую Саша говорил, что не хочет жить из-за постоянных придирок и злобных шуток. 72 ножевых ранения и сломали руки: что подростки сделали с юношей в Новосибирске Узнать подробнее Те же знакомые утверждают, что происшествие на Ине могло произойти из-за наглых требований Артема. Якобы парень потребовал у Саши в долг одиннадцать тысяч, а после отказа совершенно обнаглел. «Схватил за шею и сказал, что на счетчик поставит. Кто ж такие унижения выдержит? Стало последней каплей, вот и решил отомстить», — говорят молодые люди. При этом отец Артема не верит в подобную версию и считает ее домыслами. Рассмотрят ли ее следователи, пока неизвестно. Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изрезанным школьником под Новосибирском Узнать подробнее Читайте также: Новосибирские прокуроры прикрыли дело об избиении на спортплощадке