«Привозят жен на поводке»: в Новосибирске сняли фильм об администраторе БДСМ-отеля

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По словам Кабанова, он познакомился с героиней своего фильма Надеждой через знакомую в кафе. Связался с женщиной, и она согласилась на съемки. Не против были и руководители БДСМ-отеля — это позволило сибиряку оперативно снять фильм, за 3 часа.
Надежда призналась, что работу ей нашел муж. В первый же день она влюбилась в необычный отель. К слову, находится он в обычной многоэтажке — жильцы не против.
«В нашем отеле можно все. Главное, чтобы другие были согласны. Сюда приходят расслабиться, отдохнуть от детей. Бывали даже пожилые пары, которые отмечали годовщину», — объяснила сибирячка.
Однажды муж устроил жене сюрприз в отеле — пригласил еще 6 мужчин, которые ее поздравляли. Бывали случаи, когда гости привозили подругу на ошейнике с поводком.
По словам Надежды, при этом неадекватных клиентов в отель не пускают. Администраторы следят за безопасностью на высшем уровне. Они контролируют, чтобы никого не обижали. Иногда просят не закрывать двери, если видят, что приехавший с кем-то в паре человек немного напуган.
Сотрудницы знают предпочтение каждого гостя, номер готовят индивидуально — включают романтичную музыку, зажигают свечи. Приносят или убирают игрушки. Больше всего гостям нравятся секс-качели, а также атрибутика БДСМ.