«Привозят жен на поводке»: в Новосибирске сняли фильм об администраторе БДСМ-отеля

По словам Надежды, при этом неадекватных клиентов в отель не пускают. Администраторы следят за безопасностью на высшем уровне. Они контролируют, чтобы никого не обижали. Иногда просят не закрывать двери, если видят, что приехавший с кем-то в паре человек немного напуган.