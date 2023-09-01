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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Журналист из Новосибирска Кабанов снял фильм об администраторе БДСМ-отеля

«Привозят жен на поводке»: в Новосибирске сняли фильм об администраторе БДСМ-отеля

1 сентября 2023, 06:11
Фото: Midjourney
Журналист из Новосибирска Кабанов снял фильм об администраторе БДСМ-отеля

Новосибирский журналист снял фильм об администраторе БДСМ-отеля

Фильм журналиста из Новосибирска Дмитрия Кабанова об администраторе БДСМ-отеля появился на канале «Люди как люди». Сибирячка рассказала о том, как попала в эту профессию и каких необычных клиентов ей пришлось повидать.

По словам Кабанова, он познакомился с героиней своего фильма Надеждой через знакомую в кафе. Связался с женщиной, и она согласилась на съемки. Не против были и руководители БДСМ-отеля — это позволило сибиряку оперативно снять фильм, за 3 часа.

Надежда призналась, что работу ей нашел муж. В первый же день она влюбилась в необычный отель. К слову, находится он в обычной многоэтажке — жильцы не против.

«В нашем отеле можно все. Главное, чтобы другие были согласны. Сюда приходят расслабиться, отдохнуть от детей. Бывали даже пожилые пары, которые отмечали годовщину», — объяснила сибирячка.

Однажды муж устроил жене сюрприз в отеле — пригласил еще 6 мужчин, которые ее поздравляли. Бывали случаи, когда гости привозили подругу на ошейнике с поводком.

По словам Надежды, при этом неадекватных клиентов в отель не пускают. Администраторы следят за безопасностью на высшем уровне. Они контролируют, чтобы никого не обижали. Иногда просят не закрывать двери, если видят, что приехавший с кем-то в паре человек немного напуган.

Сотрудницы знают предпочтение каждого гостя, номер готовят индивидуально — включают романтичную музыку, зажигают свечи. Приносят или убирают игрушки. Больше всего гостям нравятся секс-качели, а также атрибутика БДСМ.

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