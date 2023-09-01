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Размер зарплаты директоров школ может различаться в несколько раз

Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября

1 сентября 2023, 01:20
Фото: Midjourney
Размер зарплаты директоров школ может различаться в несколько раз
Зарплата многих руководителей образовательных учреждений значительно превышает среднюю оплату труда по отрасли. Больше всего платят директорам так называемых статусных школ

К началу нового учебного года мы решили заглянуть в платежные ведомости директоров новосибирских школ и узнать, как оплачивается труд руководителя образовательного учреждения. Для составления рейтинга использована информация о зарплате сотрудников муниципальных школ за 2022 год.

Образовательный центр «Горностай» — 183 тысячи рублей

Абсолютный лидер по зарплате — руководитель образовательного центра «Горностай» в Советском районе и бывший депутат горсовета Ирина Путинцева. Она возглавляет список самых высокооплачиваемых школьных руководителей уже не первый год, только сумма в зарплатной ведомости увеличивается. Например, за минувший год ее жалование выросло на 37 тысяч рублей. Думается, о такой индексации мечтали бы все педагоги региона.

Гимназия № 1 — 146 тысяч рублей

На втором месте по уровню среднемесячной заработной платы оказался Виктор Косьяненко, руководитель и преподаватель немецкого языка в гимназии №1. Его среднемесячная зарплата составляет 146 тысяч рублей. Виктор Косьяненко стал директором школы в ноябре 1988 года, с ним образовательное учреждение пережило сложные 90-е годы. Общий опыт работы в сфере образования у Косьяненко составляет более 60 лет.

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Лицей № 22 «Надежда Сибири» — 145 тысяч рублей

На третьем месте в списке самых богатых директоров школ в Новосибирске директор лицея №22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева с заработной платой 145 тысяч рублей. Лариса Потеряева работает в сфере образования с 20 лет, начинала работать преподавателем русского языка и литературы, затем перешла на руководящие должности, работала в министерстве образования и вернулась в школу. Лариса Потеряева — председатель общественной организации «Союз православных педагогов НСО».

Центр образования № 82 «Развитие» — 132 тысячи рублей

Четвертую строчку зарплатного рейтинга занимает директор ОЦ № 82 «Развитие» Елена Минаева — ее средний заработок в прошлом году составил 132,6 тысячи рублей. В 2021 она получила титул «Директор года России». Но ни высокая зарплата, ни почетные титулы не смогли удержать талантливого педагога в Сибири и осенью 2022 года она уехала работать в Санкт-Петербург.

Школа № 217 — 132, 5 тысяч рублей

Директор школы №217 Елена Третьякова из Кировского района в прошлом году получала зарплату в размере 132,5 тысячи рублей. Это новая школа в Южном-Чемском микрорайоне с весьма неоднозначными отзывами родителей школьников. И единственная в зарплатном топ-5, которая не относится к элитным образовательным учреждениям.

Что же касается самой низкой зарплаты, то ее в 2022 году получала директор муниципальной прогимназии «Зимородок» Татьяна Сотникова — 55 483 рубля в месяц.
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#Образование#Новосибирск#Школа#Директор#Зарплата#1 сентября 2023 в Новосибирске
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