Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября

Абсолютный лидер по зарплате — руководитель образовательного центра «Горностай» в Советском районе и бывший депутат горсовета Ирина Путинцева. Она возглавляет список самых высокооплачиваемых школьных руководителей уже не первый год, только сумма в зарплатной ведомости увеличивается. Например, за минувший год ее жалование выросло на 37 тысяч рублей. Думается, о такой индексации мечтали бы все педагоги региона.