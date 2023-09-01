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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Глеб Егоренков из Новосибирска задает вопрос Владимиру Путину

Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»

1 сентября 2023, 15:07
Фото: Kremlin.ru
Глеб Егоренков из Новосибирска задает вопрос Владимиру Путину
Ученик лицея №22 11-летний Глеб Егоренков принял участие в открытом уроке «Разговор о важном», который 1 сентября провел президент Владимир Путин.

Во время беседы с президентом школьник заявил, что в России важно усовершенствовать систему образования, добавляя в неё некоторые предметы.

«Очень важно внедрять в образовательную программу такие дисциплины как нанотехнологии, генетика», — заявил подросток. Также Глеб Егоренков поблагодарил Владимира Путина за организацию встречи с подрастающим поколением и попросил сделать общее фото.

«Я выражу мнение всех ребят здесь: встреча с вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. И она была бы не до конца завершённой, если бы мы все не сделали общую фотографию», — отметил мальчик.

Президент РФ Владимир Путин сделал общее фото с участниками "Разговора о важном"Президент РФ Владимир Путин сделал общее фото с участниками "Разговора о важном"
Президент РФ Владимир Путин сделал общее фото с участниками "Разговора о важном"
Фото: Kremlin.ru

Президент пообещал сделать снимок, «закрепить отношения документально» после прямой трансляции.

Отметим, что в свои юные годы Глеб Егоренков может похвастаться большими успехами в учебе. Он является соавтором проектов по созданию заповедников в Новосибирской области, призер Всероссийской олимпиады по химии в 2022 году. Мальчик мечтает стать биоинженерном.

Президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговоры о важном» в День знаний 1 сентября. Урок организован в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». В нём приняли участие 30 выдающихся школьников — все они призёры и победители различных олимпиад и конкурсов.

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