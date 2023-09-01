Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Во время беседы с президентом школьник заявил, что в России важно усовершенствовать систему образования, добавляя в неё некоторые предметы.
«Очень важно внедрять в образовательную программу такие дисциплины как нанотехнологии, генетика», — заявил подросток. Также Глеб Егоренков поблагодарил Владимира Путина за организацию встречи с подрастающим поколением и попросил сделать общее фото.
«Я выражу мнение всех ребят здесь: встреча с вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. И она была бы не до конца завершённой, если бы мы все не сделали общую фотографию», — отметил мальчик.
Президент пообещал сделать снимок, «закрепить отношения документально» после прямой трансляции.
Отметим, что в свои юные годы Глеб Егоренков может похвастаться большими успехами в учебе. Он является соавтором проектов по созданию заповедников в Новосибирской области, призер Всероссийской олимпиады по химии в 2022 году. Мальчик мечтает стать биоинженерном.
Президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговоры о важном» в День знаний 1 сентября. Урок организован в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». В нём приняли участие 30 выдающихся школьников — все они призёры и победители различных олимпиад и конкурсов.