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Александр Бучман в прокурорском классе 54-й школы Новосибирска

Школу с прокурорским классом открыли в центре Новосибирска 1 сентября 2023

1 сентября 2023, 05:14
Фото: Алина Гурцкая / atas.info
Александр Бучман в прокурорском классе 54-й школы Новосибирска
В одной из старейших школ Новосибирска — 54-й, после масштабной реконструкции появился «прокурорский класс». В 2019 году школу снесли и спустя четыре года на её месте возвели новую. Ее открывал прокурор области.

В обновленной школе почти на 500 мест есть кинозал, пространство для открытых уроков и прокурорский класс. Инициатива его создания принадлежит прокурору Новосибирской области Александру Бучману. Уроки у школьников будут вести преподаватели юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры. Обучение проходит с 9 по 11 классы.

Цель обучения в классе — формирование у школьников знаний основ прокурорского надзора и стимулирование дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры.

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Александр Бучман принял участие в торжественной линейке, обратился к детям с напутственными словами, поздравил учащихся и педагогов с праздником. Вместе с прокурором области на открытии школы присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Сулемайнов.

Атас.инфо ведет репортаж — как проходит День знаний в Новосибирске 1 сентября 2023. Также мы составили рейтинг самых высоких зарплат директоров элитных школ Новосибирска.

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