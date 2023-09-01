Школу с прокурорским классом открыли в центре Новосибирска 1 сентября 2023

В обновленной школе почти на 500 мест есть кинозал, пространство для открытых уроков и прокурорский класс. Инициатива его создания принадлежит прокурору Новосибирской области Александру Бучману. Уроки у школьников будут вести преподаватели юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры. Обучение проходит с 9 по 11 классы.