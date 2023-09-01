Школу с прокурорским классом открыли в центре Новосибирска 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В обновленной школе почти на 500 мест есть кинозал, пространство для открытых уроков и прокурорский класс. Инициатива его создания принадлежит прокурору Новосибирской области Александру Бучману. Уроки у школьников будут вести преподаватели юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры. Обучение проходит с 9 по 11 классы.
Цель обучения в классе — формирование у школьников знаний основ прокурорского надзора и стимулирование дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры.
Александр Бучман принял участие в торжественной линейке, обратился к детям с напутственными словами, поздравил учащихся и педагогов с праздником. Вместе с прокурором области на открытии школы присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Сулемайнов.
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