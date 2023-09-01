Сквер за оперным театром в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
«Линия трамвая, расположенная около театра оперы и балета, переносится в профиль улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца», —цитируют «Новосибирские новости» постановление городской мэрии.
Новый проект планировки охватывает территорию площадью 253,8 гектара. В его рамках планируется создать новую трамвайную линию по улицам Мичурина и Серебренниковской с созданием соответствующей ветки.
Также до 2030 года планируется реконструировать транспортные развязки на пересечении улицы Ипподромской и Октябрьской магистрали и улицы Семьи Шамшиных как продолжение улицы Лескова. Одновременно с этим построят участок улицы Зыряновской (улицы Ипподромская — Серебренниковская).
Не забыли городские власти и про метрополитен. Согласно генплану, после 2030 года будет построен отрезок правобережной линии метро в створе улицы Ипподромской. На пересечении улиц Ипподромской и Военной появится станция метро «Каменская».