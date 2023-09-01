Сквер за оперным театром в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

Также до 2030 года планируется реконструировать транспортные развязки на пересечении улицы Ипподромской и Октябрьской магистрали и улицы Семьи Шамшиных как продолжение улицы Лескова. Одновременно с этим построят участок улицы Зыряновской (улицы Ипподромская — Серебренниковская).