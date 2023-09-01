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В Новосибирске построят новую трамвайную ветку

Сквер за оперным театром в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

1 сентября 2023, 06:08
Фото: 1MI
В Новосибирске построят новую трамвайную ветку
В Новосибирске сквер, расположенный за оперным театром, планируется освободить от трамвайного кольца. Его могут перенести в рамках новой планировки областного центра.
«Линия трамвая, расположенная около театра оперы и балета, переносится в профиль улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца», —цитируют «Новосибирские новости» постановление городской мэрии.

Новый проект планировки охватывает территорию площадью 253,8 гектара. В его рамках планируется создать новую трамвайную линию по улицам Мичурина и Серебренниковской с созданием соответствующей ветки.

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Также до 2030 года планируется реконструировать транспортные развязки на пересечении улицы Ипподромской и Октябрьской магистрали и улицы Семьи Шамшиных как продолжение улицы Лескова. Одновременно с этим построят участок улицы Зыряновской (улицы Ипподромская — Серебренниковская).

Не забыли городские власти и про метрополитен. Согласно генплану, после 2030 года будет построен отрезок правобережной линии метро в створе улицы Ипподромской. На пересечении улиц Ипподромской и Военной появится станция метро «Каменская».

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#Новосибирск#Трамвай#Мэрия Новосибирска#Трамвайные пути#Новосибирское метро#Александр Ляхов
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