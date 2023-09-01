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Статус территории завода "Синар" изменился в новом проекте планировки

Территория завода «Синар» готова к застройке 30-этажными высотками в Новосибирске

1 сентября 2023, 06:34
Фото: ТГ-канал Михаила Рязанцева
Статус территории завода "Синар" изменился в новом проекте планировки
Новый проект планировки допускает застройку участка фабрики «Синар» в центре Новосибирска жилыми высотками до 30 этажей. Документ опубликован на официальном сайте города.

О новом статусе территории завода «Синар» на пересечении ул. Серебрянниковской и Сибревкома в центре Новосибирске стало известно после публикации проект планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской магистралью, площадью Инженера Будагова, и Красным проспектом на официальном сайте мэрии.

Территория «СИНАР» отнесена к зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами с ограничением в 30 этажей. До сих пор в правилах землепользования и застройки города Новосибирска СИНАР относится к зоне (Ж-3) жилой среднеэтажной застройки до 8 этажей.

Таким образом не сдается препятствий к застройке территории швейной фабрики жилыми высотками.

«30 августа 2023 года мэр без проведения публичных слушаний подписал проект планировки центральной части города в границах улицы Фрунзе, Ипподромской магистрали и Красного проспекта. Сейчас в генплане действует норма в 30 этажей, поэтому у собственника предприятия есть все шансы добиться изменения и правил застройки», — комментирует решение городских властей общественник Михаил Рязанцев в своем ТГ-канале.

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Еще в 2021 году планы «СИНАР» перенести производство из центре города были озвучены. Директор муниципального учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин сообщал, что проект освоения территории фабрики «Синар» уже разработан. Он говорил о том, что на территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности, сообщает «Infopro54». Тогда пресс-служба АО «Синар» заявляла, что руководство и акционеры не принимали решений о закрытии фабрики.

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Таким образом, к 2030 году на территории, ограниченной указанными улицами Фрунзе, Ипподромской магистралью, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, общий объем жилищного фонда увеличится с 788,3 тыс. кв. м до 1037,0 тыс. кв. м; объемы нового строительства жилья составят 260,7 тыс. кв. м.

Новые жилые объекты в центре Новосибирска, как правило, относятся к премиум-классу. Застройка территории завода «Синар», укладывается в типичные для Новосибирска тенденции — использования промышленных предприятий под прибыльное строительство дорогого жилья. Новые дорогие ЖК уже построены на месте бывшего жиркомбината в Центральном районе и молокозавода в «Тихом центре». Недавно были озвучены планы выноса производства аффинажного («золотого») завода за пределы Новосибирска.

А жители домов на ул. Ленина уже больше года ведут борьбу против планов застройки высотными зданиями территории магазина «Универсам».

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