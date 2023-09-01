Территория завода «Синар» готова к застройке 30-этажными высотками в Новосибирске

Еще в 2021 году планы «СИНАР» перенести производство из центре города были озвучены. Директор муниципального учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин сообщал, что проект освоения территории фабрики «Синар» уже разработан. Он говорил о том, что на территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности, сообщает «Infopro54». Тогда пресс-служба АО «Синар» заявляла, что руководство и акционеры не принимали решений о закрытии фабрики.