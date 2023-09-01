В Новосибирске нашли труп мужчины в огромной луже крови

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
«Подумали, что его сбила машина. Но никаких видимых ран не было видно, хотя крови было очень много», — рассказали Atas.info очевидцы.
Мужчина пролежал в луже крови около часа пока не подъехали скорая и полиция. Они констатировали смерть человека.
По информации правоохранителей, мужчина умер естественно смертью. Но это предварительное заключение, точную причину скажут после экспертизы тела.
«Видимых признаков насильственной смерти нет на теле мужчины, предварительно. Собранные с места материалы переданы сотрудникам следственного комитета», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, ранее в Новосибирске нашли труп женщины в парке. Оказалось ее жестоко убил муж.