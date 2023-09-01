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Землетрясение зафиксировали под Искитимом

Землетрясение произошло под Искитимом: толчки идут к деревням с угольного разреза

1 сентября 2023, 08:01
Фото: 1MI
Землетрясение зафиксировали под Искитимом

Интенсивное землетрясение произошло под Новосибирском 1 сентября

Землетрясение зафиксировали под Искитимом в Новосибирской области 1 сентября 2023 года. Об этом сообщают специалисты Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Подземные колебания ощутили жители деревень Харино и Девкино сегодня днем. Вероятно, там и находился эпицентр землетрясения. А причиной толчков могли послужить взрывные работы, проходившие на местном угольном разрезе.

Отмечается, что мощность колебания составила 3,1 балла. Подобная сейсмическая активность считается интенсивной. Но она не может причинить вред.

Напомним, последний раз землетрясение фиксировали 22 августа в 76 километрах от Новосибирска. Магнитуда достигла 3,9 баллов.

В Новосибирской области произошло землетрясение в 3,9 балла
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