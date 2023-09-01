Землетрясение произошло под Искитимом: толчки идут к деревням с угольного разреза

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Подземные колебания ощутили жители деревень Харино и Девкино сегодня днем. Вероятно, там и находился эпицентр землетрясения. А причиной толчков могли послужить взрывные работы, проходившие на местном угольном разрезе.
Отмечается, что мощность колебания составила 3,1 балла. Подобная сейсмическая активность считается интенсивной. Но она не может причинить вред.
Напомним, последний раз землетрясение фиксировали 22 августа в 76 километрах от Новосибирска. Магнитуда достигла 3,9 баллов.