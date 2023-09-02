atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Новосибирцам не удалось разгромить соперника

ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

2 сентября 2023, 13:28
Фото: Официальный сайт ХК Сибирь» (Новосибирск)
Новосибирцам не удалось разгромить соперника
Первый матч Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023 / 2024 закончился для ХК «Сибирь» неудачно. Новосибирцы проиграли на выезде омскому «Авангарду» со счетом 2:1.

Игра проходила вечером 2 сентября на стадионе «G-Drive Арена» в Омске. С самого начала хозяева начали теснить соперников из «Сибири» и атаковать их позиции. Контратаки новосибирцев зачастую заканчивались временным удалением и назначением малого штрафа — в частности, лед временно покинул защитник Тревор Мерфи.

Тем не менее, игроки «Сибири» отчаянно боролись за победу. В конце второго периода заброшенной шайбой отличился нападающий Алексей Яковлев, открывший счет матчу. Однако это не спасло сибиряков от поражения: после перерыва гол забил нападающий «Авангарда» Райан Спунер, а окончательный разгром довершил Игорь Гераськин.

Следующий матч для ХК «Сибирь» пройдет с казахским клубом «Барыс» 4 сентября. Встреча состоится в 16:30 по московскому времени.

Читайте также:
Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездныхКак и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24
#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Александр Ляхов#КХЛ-2023/24
Подпишитесь
Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
Вчера, 15:07
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
Вчера, 03:51
В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера
Вчера, 09:56
215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний
Вчера, 03:07
Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ
Вчера, 04:42
Территория завода «Синар» готова к застройке 30-этажными высотками в Новосибирске
Вчера, 06:34