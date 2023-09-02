ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Игра проходила вечером 2 сентября на стадионе «G-Drive Арена» в Омске. С самого начала хозяева начали теснить соперников из «Сибири» и атаковать их позиции. Контратаки новосибирцев зачастую заканчивались временным удалением и назначением малого штрафа — в частности, лед временно покинул защитник Тревор Мерфи.
Тем не менее, игроки «Сибири» отчаянно боролись за победу. В конце второго периода заброшенной шайбой отличился нападающий Алексей Яковлев, открывший счет матчу. Однако это не спасло сибиряков от поражения: после перерыва гол забил нападающий «Авангарда» Райан Спунер, а окончательный разгром довершил Игорь Гераськин.
Следующий матч для ХК «Сибирь» пройдет с казахским клубом «Барыс» 4 сентября. Встреча состоится в 16:30 по московскому времени.