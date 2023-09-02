ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Тем не менее, игроки «Сибири» отчаянно боролись за победу. В конце второго периода заброшенной шайбой отличился нападающий Алексей Яковлев, открывший счет матчу. Однако это не спасло сибиряков от поражения: после перерыва гол забил нападающий «Авангарда» Райан Спунер, а окончательный разгром довершил Игорь Гераськин.