Первокурсники НВИ торжественно приняли присягу на Монументе Славы в Новосибирске

Сегодня на Мемориале Славы приняли присягу будущие офицеры Росгвардии, курсанты Новосибирского ордена Жукова военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. На площади перед Монументом присутствует весь личный состав училища, также родители, близкие и друзья курсантов, выпускники НВИ.