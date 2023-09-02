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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

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Updated Сегодня, 03:09

Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.

Первокурсники НВИ торжественно приняли присягу на Монументе Славы в Новосибирске

2 сентября 2023, 03:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.
Второго сентября на Мемориале Славы в Новосибирске курсанты

Сегодня на Мемориале Славы приняли присягу будущие офицеры Росгвардии, курсанты Новосибирского ордена Жукова военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. На площади перед Монументом присутствует весь личный состав училища, также родители, близкие и друзья курсантов, выпускники НВИ.

Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.
Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.
Первокурсники Новосибирского военного института (НВИ) Росгвардии имени генерала армии И.К. Яковлева.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В этом же мероприятии будет дан старт военно-спортивных соревнований на кубок губернатора «Полигон твоих возможностей». В соревнованиях участвует 30 команд военно-патриотических клубов со всей Новосибирской области.

На выпускном в НВИ офицер сделал предложение руки и сердца возлюбленной
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На выпускном в НВИ этим летом офицер-выпускник сделал предложение руки и сердца своей невесте.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Росгвардия#Ольга Храмушкина#НВИ#Присяга
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