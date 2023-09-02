Первокурсники НВИ торжественно приняли присягу на Монументе Славы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Сегодня на Мемориале Славы приняли присягу будущие офицеры Росгвардии, курсанты Новосибирского ордена Жукова военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. На площади перед Монументом присутствует весь личный состав училища, также родители, близкие и друзья курсантов, выпускники НВИ.
В этом же мероприятии будет дан старт военно-спортивных соревнований на кубок губернатора «Полигон твоих возможностей». В соревнованиях участвует 30 команд военно-патриотических клубов со всей Новосибирской области.
На выпускном в НВИ этим летом офицер-выпускник сделал предложение руки и сердца своей невесте.